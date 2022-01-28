Дипломаты согласились, что новые санкции должны удержать Россию от воплощения агрессивных планов. К слову, Боррель еще раз подтвердил, что дипломаты ЕС из Украины не будут эвакуироваться.

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Главные дипломаты Украины и ЕС обсудили антироссийские санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по телефону пообщались о подготовке санкций против России для сдерживания ее агрессии.

Собеседники обсудили подготовку санкций против России , чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов по Украине и Европе,

– сообщили в украинском МИД по итогам разговора.

Также Кулеба и Боррель уделили "особое внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".

Что важно: господин Боррель подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей или сотрудников представительства ЕС в Украине на этом этапе.

Сам Жозеп Боррель в твиттере как представитель ЕС выразил "решительное, сильное и постоянное единство в поддержке Украины", и добавил:

Мы работаем над тем, чтобы помочь Киеву противостоять широкому спектру вызовов и угроз.

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