Глава украинского МИД пояснил, что "не на повестке дня ставить под сомнение перспективы" Украины в НАТО. Об этом он написал в твиттере 27 января.

К теме Все понимают, что членство Украины в НАТО не ко времени, – глава МИД Германии

Кулеба прокомментировал заявление Германии

Не в повестке дня ставить под сомнение перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО,

– заявил Кулеба.

Дипломат заверил, что это "был бы позитивный сигнал для всех".

Речь идет о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок относительно того, что членство Украины в НАТО пока "не ко времени". По ее словам об этом знают все, включая Россию.

Коротко о последних заявлениях касаемо Украины в НАТО

В декабре в российском МИДе опубликовали "гарантии безопасности". В них Кремль хотел, чтобы Альянс гарантировал нерасширение в Восточной Европе. Говорилось о гарантиях невступления Украины.

Джо Байден заверил, что никто не имеет права диктовать Альянсу кому становиться его членами. Такой же позиции придерживаются в самом НАТО.

В Кремле же потребовали письменных ответов на их "гарантии". Именно поэтому 26 января посол США в России Джон Салливан привез в Москву письменный ответ Вашингтона. Документ не распространяли публично.

Однако Энтони Блинкен заявил, что его согласовывали с Украиной.

Более того, в ответах США и НАТО говорится о взаимном ограничении ядерных вооружений. Также Россия не получит права вето на расположение войск в странах НАТО.

Резкий ответ Кулебы относительно "гарантий безопасности" Кремля – смотрите видео

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

Не в повестке дня ставить под сомнение перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех.