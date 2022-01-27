Очільник українського МЗС пояснив, що "не на порядку денному ставити під сумнів перспективи" України в НАТО. Про це він написав у твітері 27 січня.
До теми Всі розуміють, що членство України в НАТО не на часі, – глава МЗС Німеччини
Кулеба прокоментував заяву Німеччини
Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО,
– заявив Кулеба.
Дипломат запевнив, що це "був би позитивний сигнал для всіх".
Мовиться про заяву очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок щодо того, що членство України в НАТО наразі "не на часі". За її словами про це знають всі, включаючи Росію.
Коротко про останні заяви щодо України в НАТО
- У грудні в російському МЗС опублікували "гарантії безпеки". У них Кремль хотів, щоб Альянс гарантував нерозширення у Східній Європі. Мовилось про гарантії невступу України.
- Джо Байден запевнив, що ніхто не має права диктувати Альянсу кому ставати його членами. Такої ж позиції дотримуються в самому НАТО.
- У Кремлі ж зажадали письмових відповідей на їхні "гарантії". Саме тому 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона. Документ не поширювали публічно.
- Проте Ентоні Блінкен заявив, що його узгоджували з Україною.
- Ба більше, у відповідях США та НАТО мовиться про взаємне обмеження ядерних озброєнь. Також Росія не отримає права вето на розташування військ у країнах Альянсу.
Різка відповідь Кулеби щодо "гарантій безпеки" Кремля – дивіться відео
Повний текст публікації Дмитра Кулеби
Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх.