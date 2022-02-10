У якому разі проти Росії введуть санкції

Першою у списку причин, що призведуть до санкції проти Москви ще до нападу, є кібератака проти України. Про це ЗМІ заявило з посиланням на члена комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Читайте також Такий підхід не спрацює, – у США виключають негайні санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор Кріс Мерфі раніше казав, що якби були санкції до вторгнення, то вони стосувалися б російських кібератак проти України.

Сенатор та голова комітету від Демократичної партії Боб Менендес також наголошував, що санкції за російські кібератаки є "одним із питань, яке перебуває на розгляді". Законодавці навіть розглядають можливість запровадження санкцій за атаки, вже здійснені проти України.

Водночас сенатор-республіканець Джим Рі стверджував лише, що такі розмови були. Політик вирішив зберегти таємницю майбутніх санкцій й більше жодних деталей не розповів.

Що відомо про санкції за російську агресію

США та Євросоюз заявили, що запровадять санкції проти Росії, якщо вона наважиться на вторгнення в Україну. Президент Джо Байден казав, що ці обмеження призведуть до "економічної катастрофи" в державі-агресорці.

Український лідер Володимир Зеленський закликав партнерів негайно запровадити обмеження, адже, коли почнеться війна, стане пізно. Однак країни на це не погодилися.

Наразі законопроєкт про санкції не випередження зареєстрували у Сенаті США. Документ досі розглядають.

Водночас у Білому домі підготували пакет "руйнівних санкцій" на випадок нападу. Крім того, у США працюють над обмеженнями проти оточення Володимира Путіна.

У Євросоюзі також підготували санкції проти Росії. Наразі їх зміст не розкривають. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що вони можуть виявитися ширшими, аніж усі вважають.

Це може вас зацікавити – США почали перекидати свої війська у Європу: відео