Таку заяву зробила Венді Шерман, заступниця американського держсекретаря. Вона розповіла про заходи, які Вашингтон може вжити проти агресії Кремля.

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Що кажуть у Дерджепі США

Кого саме стосуватимуться потенційні візові обмеження – невідомо. Шерман не уточнила, мовиться про санкції проти окремих осіб чи проти ширших категорій росіян.

Сподіваюся, Путін зробить правильний вибір з огляду на розміщення наших сил на східному фланзі,

– зазначила вона.

За словами посадовиці, російському президенту також слід врахувати й доставлену військову допомогу Україні, а також можливість запровадженя санкцій та обмежень на експорт.

Важливо! Раніше у Білому домі заявили, що мають "нищівний пакет санкцій" проти Росії. Водночас Конгрес готує обмеження проти оточення Путіна.

США говорили про санкції з Японією

На початку лютого японські ЗМІ повідомили, що на тлі загрози російського вторгнення в Україну Вашингтон намагається згуртувати союзників. Токіо, наприклад, попросили про запровадження санкцій, але там поки не поспішають із відповіддю.

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