Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Соответствующее сообщение он опубликовал в фейсбуке поздно вечером 10 февраля около 23:30.

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В Украину доставили важный груз

По словам Резникова, в этот раз американцы передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые зарады для гранатомета и другую оборонную амуницию для ВСУ.

Вес военной помощи от наших американских друзей, которую сегодня доставили, составляет около 130 тонн,

– уточнил глава Минобороны.

И подчеркнул, что с 22 января Вашингтон передал Украине военную помощь, общим весом более 1200 тонн. Ее в Киев доставили 15 самолетами. "Продолжение следует", – анонсировал он.



Военная помощь для Украины от США / коллаж 24 канала

Что говорят в посольстве Украины

Об очередных партиях военной помощи сообщили и в украинском посольстве США. Ее отправили с американской базы Dover Air Force. Госпожа посол Оксана Маркарова присутствовала при этом. Дипломаты подчеркнули, что этот груз является частью помощи, согласованной Байденом из-за угрозы нового нападения России. Общая ее стоимость должна взыскать 200 миллионов долларов.

Выражаем благодарность США за непоколебимую поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии,

– подчеркнули в посольстве.

Оборонительное вооружение от США

Впервые Вашингтон передал Украине военную помощь в ночь на 22 февраля. Тогда в Киеве приземлился самолет с летальным оружием.

С тех пор, как уже упоминал Резников, американские самолеты в целом 15 раз доставляли в столицу различное оборонительное вооружение. Иногда и дважды в день.

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