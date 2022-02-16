Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що така атака вартувала мільйони доларів. Зловмисники діяли з різних країн, передає 24 канал.
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Усі служби працювали для того, щоб протидіяти цим кібератакам і ліквідувати їх якнайшвидше. Атака є безпрецедентного характеру, її готували заздалегідь. Основна мета – дестабілізація і паніка, щоб був хаос у діях українців,
– заявив Федоров.
Він запевнив, що реакція фахівців була швидкою, але досягнути поставлених цілей не змогли.
"Сайти та банківську систему дуже швидко відновили. Вартість подібної атаки – це мільйони доларів. Вона була організована з різних країн. Ми вистояли, бо були готові до цього. Зараз перебуваємо в таких умовах, коли швидко формуємо цифрову державу і працюємо над кіберстійкістю", – сказав міністр.
Федоров про кібератаку 15 лютого: дивіться відео
Як вплинула кібератака на роботу установ
- У Міноборони стверджували, що офіційний сайт відомства досі перебував під DdoS-атакою. Її спрямували на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.
- Поліція за фактом кібернападу відкрила кримінальну справу. У Білому домі США вже відреагували на нову кібератаку в Україні. Вашингтон готовий надати нашій державі допомогу в розслідуванні та реагуванні.
- "Приватбанк" та "Ощадбанк" роботу відновили. Клієнтів запевняли, що їхні дані та гроші не постраждали і вони можуть бути спокійні.