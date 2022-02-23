Є проблеми з доступом до веб-ресурсів СБУ, Міноборони, Кабміну, МЗС та Верховної Ради. Все це розпочалося близько 16:00, пише 24 канал.

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Які ресурси відчули атаку

Сайт СБУ працює з перебоями. Головну сторінку відкриває, але при спробі відкрити більшість із розділів - все “підвисає”. Якийсь час не працював і сайт Міноборони. Втім, станом на 17:00 з ним вже все гаразд. Водночас за посиланням взагалі неможливо перейти на сайт Кабміну та МЗС.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу також зазнав Ddos-атаки, наші спеціалісти її відбили. Більшість запитів йшла з IP-адрес з країн Азії.

Що кажуть у Мінцифрі

Інцидент вже прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він підтвердив, що приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на Україну.

Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів Верховної Ради (вже працює), КМУ та МЗС,

– зауважив він о 16:57.

"Це пов'язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки. Портал та мобільний застосунок Дія успішно долають атаку й продовжують працювати стабільно", – додав урядовець.

Попередня кібератака в Україні

Минулого разу наша держава відчула масштабну кібератаку 15 лютого. Федоров назвав її найбільшою в історії України. Міністр наголосив, що такі атаки коштують мільйони доларів, але Україні вдалося їх відбити. За словами посадовця, зловмисники намагалися посіяти паніку серед українців й дестабілізувати ситуацію у країні.

Федоров про атаку на урядові сайти 15 лютого: дивіться відео