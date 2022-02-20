Про це повідомили у Раді нацбезпеки США. Там зауважили, як інфраструктура російського ГРУ передає великі обсяги комунікацій на українські IP-адреси та пов'язані з ними домени наших банків.

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Сполучені Штати твердо підтримують Україну в захисті своїх громадян від руйнівних або дестабілізуючих російських кібератак,

– наголосили у повідомленні.

Водночас додали, що продовжуватимуть викривати діяльність Росії та працювати із союзниками й партнерами, щоб притягнути країну-агресора до відповідальності за її злочинні дії у кіберпросторі.

Зверніть увагу! В СБУ раніше також інформували, що нещодавні DDOS-атаки мали слід російських спецслужб. Саме Росія зацікавлена в таких іміджевих ударах по Україні.

Найбільша в історії України кібератака

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кібератака, якої 15 лютого зазнали низка урядових сайтів і банківський сектор, стала наймасштабнішою в історії України.

Він зазначив, що такі напади коштують мільйони доларів, але нашій державі вдалося їх відбити.

Очільник Мінцифри пояснив, що агресор намагався посіяти паніку серед українців й дестабілізувати ситуацію у середині нашої держави. За словами Михайла Федорова, DDoS-атаки йшли з декількох країн. Спочатку – з Росії та Китаю, а згодом й з Чехії та Узбекистану.

Більше про хакерські атаки, які Україна відчула 15 лютого: дивіться відео



Текст публікації Ради національної безпеки США:

США мають технічну інформацію, яка пов'язує російське ГРУ з поширеними атаками відмови в обслуговуванні цього тижня в Україні. Відомо, що інфраструктура ГРУ передає великі обсяги комунікацій на українські IP-адреси та пов'язані з ними домени, пов'язані з банківськими послугами.