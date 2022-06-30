Деталі про допомогу від Японії

Таку новину повідомив японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Про це він сказав 28 червня у Німеччині, куди приїхав на саміт країн "Великої сімки".

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100 мільйонів доларів мають скерувати на закупівлю медичного обладнання та будівництво тимчасового житла для внутрішніх переселенців.

Кісіда також повідомив, що з наближенням сезону збору врожаю Японія також надасть Україні підтримку для розширення потужностей зі зберігання зерна. Тимчасові зерносховища планують розгорнути біля кордону України у сусідніх державах.

Японія розширила санкції проти Росії

Очільник японського уряду також повідомив про розширення санкцій проти Росії за війну в Україні. Так, держава вирішила:

заборонити імпорт російського золота;

заборонити надання деяких послуг для Росії, зокрема послуг бухгалтерського обліку,

заморозити активи 70 росіянам і групам;

заборонити експорт для 90 російських організацій, робота яких пов'язана з оборонним сектором.

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