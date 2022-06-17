Відповідне рішення повідомили ЗМІ з посиланням на керівництво компанії. Тепер у них на фюзеляжу не буде логотипу.
Зауважте Samsung прибрала літеру Z із назв своїх смартфонів
Японська компанія Zipair Tokyo більше не використовуватиме літеру Z
Японський авіаперевізник Zipair Tokyo вирішив прибрати логотип з літерою Z з фюзеляжу своїх літаків та повністю відмовитися від його використання,
– повідомили в компанії.
Там також пояснили, що:
- на логотип почали скаржитися користувачі в соцмережах, які стверджували, що той може бути "неправильно зрозумілий" у контексті того, що "Z" стало символом вторгнення Росії в Україну;
- наразі логотип на хвості літаків тимчасово перекриють наклейкою, аби заховати літеру "Z".
Натомість авіакомпанія вирішила зовсім замінити логотип – замість слів тепер на літаках будуть три лінії чорного, білого і зеленого кольорів.
Чотири літаки компанія перефарбує до весни 2023 року. Це зроблять відповідно до повномасштабного технічного обслуговування літаків.
Бізнес масово відмовляється від літери "Z"
- 22 травня Верховна Рада України заборонила літеру "Z" "V". Зокрема за заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.
- Компанія Samsung прибрала літеру "Z" зі своїх смартфонів зі складним екраном. Раніше пристрої називались Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3. Після змін вони називатимуться Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3.
- Окрім того, український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ змінив назву. Соліст колективу Сергій Танчинець наголосив, що гурт змінив назву й тепер вона виглядатиме так: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Музикант розповів, що йому подобалась ця буква у назві, проте зараз ніхто не хоче мати те, що пов'язуватиме його з окупантами.
- Аналогічне рішення ухвалила музична компанія MOZGI GROUP. Відповідну інформацію повідомила генеральна продюсерка Ірина Горова. Зокрема вони замінили латинську літеру Z на українську "З". Таким чином вони позбавилися російської свастики та позначень військової техніки та сили окупантів та будуть називатись MOЗGI GROUP.
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