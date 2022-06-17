Відповідне рішення повідомили ЗМІ з посиланням на керівництво компанії. Тепер у них на фюзеляжу не буде логотипу.

Зауважте Samsung прибрала літеру Z із назв своїх смартфонів

Японська компанія Zipair Tokyo більше не використовуватиме літеру Z

Японський авіаперевізник Zipair Tokyo вирішив прибрати логотип з літерою Z з фюзеляжу своїх літаків та повністю відмовитися від його використання,

– повідомили в компанії.

Там також пояснили, що:

на логотип почали скаржитися користувачі в соцмережах, які стверджували, що той може бути "неправильно зрозумілий" у контексті того, що "Z" стало символом вторгнення Росії в Україну;

наразі логотип на хвості літаків тимчасово перекриють наклейкою, аби заховати літеру "Z".

Натомість авіакомпанія вирішила зовсім замінити логотип – замість слів тепер на літаках будуть три лінії чорного, білого і зеленого кольорів.

Чотири літаки компанія перефарбує до весни 2023 року. Це зроблять відповідно до повномасштабного технічного обслуговування літаків.

Бізнес масово відмовляється від літери "Z"

22 травня Верховна Рада України заборонила літеру "Z" "V". Зокрема за заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

Компанія Samsung прибрала літеру "Z" зі своїх смартфонів зі складним екраном. Раніше пристрої називались Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3. Після змін вони називатимуться Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3.

Окрім того, український гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ змінив назву. Соліст колективу Сергій Танчинець наголосив, що гурт змінив назву й тепер вона виглядатиме так: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Музикант розповів, що йому подобалась ця буква у назві, проте зараз ніхто не хоче мати те, що пов'язуватиме його з окупантами.

Аналогічне рішення ухвалила музична компанія MOZGI GROUP. Відповідну інформацію повідомила генеральна продюсерка Ірина Горова. Зокрема вони замінили латинську літеру Z на українську "З". Таким чином вони позбавилися російської свастики та позначень військової техніки та сили окупантів та будуть називатись MOЗGI GROUP.

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