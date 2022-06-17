Соответствующее решение сообщили в СМИ со ссылкой на руководство компании. То есть у них на фюзеляже не будет логотипа.

Обратите внимание Samsung убрала букву Z из названий своих смартфонов

Японская компания Zipair Tokyo больше не будет использовать букву "Z"

Японский авиаперевозчик Zipair Tokyo решил убрать логотип с буквой "Z" из фюзеляжа своих самолетов и полностью отказаться от его использования,

– сообщили в компании.

Там также объяснили, что:

на логотип начали жаловаться пользователи в соцсетях, утверждавшие, что тот может быть "неправильно понят" в контексте того, что "Z" стало символом вторжения России в Украину;

логотип на хвосте самолетов временно перекроют наклейкой, чтобы спрятать букву "Z".

А авиакомпания решила совсем заменить его – вместо слов со временем на самолетах будут три линии черного, белого и зеленого цветов.

Четыре самолета компания перекрасит к весне 2023 года. Это будет сделано в соответствии с полномасштабным техническим обслуживанием самолетов.

Бизнес массово отказывается от буквы "Z"

22 мая Верховная Рада Украины запретила буквы "Z" и "V". В частности, за запрет символики российских оккупантов проголосовало большинство депутатов.

Компания Samsung убрала букву "Z" из своих смартфонов со складным экраном. Раньше устройства назывались Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. После перемен они будут называться Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

Кроме того, украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ изменила название. Солист коллектива Сергей Танчинец подчеркнул, что группа сменила название и теперь она будет выглядеть так: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Музыкант рассказал, что ему нравилась эта буква в названии, однако сейчас никто не хочет иметь то, что будет связывать его с оккупантами.

Аналогичное решение приняла музыкальная компания MOZGI GROUP. Соответствующую информацию сообщила генеральный продюсер Ирина Горова. В частности, они заменили латинскую букву "Z" на украинскую "З". Таким образом, они лишились российской свастики и обозначений военной техники и силы оккупантов и будут называться MOЗGI GROUP.

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