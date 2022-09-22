Эту новость украинскому премьер-министру сообщил японский коллега Кисида Фумио. Политики встретились в Нью-Йорке.

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Во время встречи Фумио сообщил, что посольство Японии возвращается в Киев и в полной мере возобновит работу. Он заверил, что его страна и дальше будет мощным адвокатом Украины на уровне G7 и в ООН,

– рассказал Шмыгаль.

АЭС, трибунал для россии и помощь Украине: о чем говорили премьеры

В ходе встречи политики обсудили безопасность на украинских атомных электростанциях. В частности, Шмыгаль рассказал о ситуации на Запорожской АЭС и российских обстрелах Южноукраинской АЭС. Премьеры скоординировали свои позиции касательно мер по демилитаризации ЗАЭС. Теперь Украина рассчитывает на содействие Японии в этом вопросе на уровне G7.

Шмыгаль отметил важность создания трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления против Украины. Также он призвал к ужесточению санкций против государства-агрессора.

Украинский премьер поблагодарил Японию за финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, а также за участие в Крымской платформе.



Украинский премьер встретился с польским коллегой / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля

Помощь от Японии

В конце июня японское правительство сообщило, что предоставит Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов. Эти деньги должны были направить на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для переселенцев.

Кроме того, Япония решила помочь с хранением зерна. В частности, она предоставит временные зернохранилища, которые разместят у границы Украины в соседних государствах.

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