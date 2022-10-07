Расширением санкционного списка Япония отреагировала на проведение псевдореферендумов на территории Украины. Ведь в документе министерства финансов Японии отметили, что 23 человека оказались под санкциями из-за попытки аннексии территорий Украины.

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Кто попал под санкции Японии

Новые ограничения наложили на родственников:

премьер-министра России Михаила Мишустина,

министра обороны Сергея Шойгу,

заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева,

председателя Чеченской республики Рамзана Кадырова,

представителей ВКС России и Росгвардии.

Также под санкции попали:

корпорация "Ростех",

холдинг "Росэлектроника",

группа компаний "Калашников",

АО "ОДК-Климов",

судостроительный завод "Море",

концерн "Созвездие",

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация",

судостроительный завод "Янтарь".

Добавим, что ранее Япония вводила санкции против России в конце сентября. Они затронули 21 компанию, а также запретили экспорт товаров, связанных с химическим оружием, в Россию.

Обратите внимание! 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Киев возвращается посольство Японии. Дипломатическое ведомство возобновит свою работу.

Новые санкции ЕС

6 октября Европейский Союз расширил санкции против России. Под ограничения попали 30 физических и 7 юридических лиц. Среди них члены оккупационных администраций в Запорожской и Херсонской областях, а также идеолог "русского мира" Александр Дугин.

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