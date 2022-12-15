Об этом сообщили сразу 4 дипломата ЕС. Они выразили глубокое разочарование из-за этого.

Важно Украина получила последний транш макрофинансовой помощи от ЕС

Как известно, 14 декабря страны-члены ЕС должны были принять пакет документов, среди которых:

помощь Украине,

план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии,

решение о замораживании 6,3 миллиарда евро для Будапешта,

налоговая реформа.

Именно последний документ и стал камнем преткновения. Претензии Польши касаются последнего пункта – установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

Обратите внимание! Искать "зраду" еще рано. Очевидно, что Польша в первую очередь отстаивает свои интересы. Однако из-за того, что все эти решения принимаются пакетом, не принятие одного из документов означает блокировку всех других решений.

Польша оттягивала время

Голосование за пакетное соглашение было назначено на 14 декабря, 17:00. Но впоследствии по просьбе Польши его подвинули на 20:00. Премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна является председателем Совета ЕС, более 11 часов убеждал своего польского коллегу Матеуша Моравецкого пойти на уступки, но результата это не дало.

Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог.

– сказал один из дипломатов ЕС.

По словам дипломатов, ожидается, что Моравецкий теперь вынесет этот вопрос на встречу лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, хотя формально этот вопрос не внесен в повестку дня.

Что известно о налоговой реформе, против которой выступает Польша

Еще в октябре 2021 года 136 стран мира достигли соглашения о минимальном налогообложении глобальных корпораций, включая такие интернет-гиганты, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple, чтобы им было сложнее уклониться от налогообложения путем открытия офисов в юрисдикциях с низкими налогами.

Предложенная норма должна вступить в силу в 2023 году. Известно, что она устанавливает минимальную ставку в 15% на прибыль крупного бизнеса, что увеличит дополнительную прибыль большинству правительств. Налог будет не там, где компания зарегистрирована, а там, где она работает.