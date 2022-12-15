Об этом сообщил главный редактор Радио Свободы Европы. Накануне Польша отказалась поддержать пакетное соглашение.

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На что пойдут деньги

Этот заем для Украины на льготных условиях будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем.

Финансовая помощь также поможет сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России.

Почему Польша не поддержала соглашение

Во время голосования страны-члены ЕС должны были принять ряд документов, среди которых – налоговая реформа. Она предусматривает установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

Принятие этой реформы увеличит дополнительную прибыль для большинства правительств. Налог будет не там, где компания зарегистрирована, а там, где она работает.

Следует добавить, что все решения Евросовет принимает пакетом. То есть, не принятие одного из документов означает блокировку всех других решений.

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