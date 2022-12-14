На утреннюю атаку дронами Киевщины уже отреагировала госпожа посол США Бриджит Бринк. Она подчеркнула, что военная помощь уже в пути.
Внимание Киев и область атаковали "Шахидами": все, что известно о "мопедном" терроре 14 декабря
Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути,
– написала Бриджит Бринк.
Атака дронами Киевщины: что известно сейчас
- Враг цинично атаковал Киевщину под утро 14 декабря, воздушная тревога звучала более 3 часов. Целью неприятеля была критическая инфраструктура. К счастью, планы врага не осуществились.
- По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в регионе прилетов нет – только последствия успешной работы ПВО. Воздушные силы сбили 13 вражеских дронов.
- Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Пострадавших среди людей нет.