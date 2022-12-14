На утреннюю атаку дронами Киевщины уже отреагировала госпожа посол США Бриджит Бринк. Она подчеркнула, что военная помощь уже в пути.

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Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути,

– написала Бриджит Бринк.

Обратите внимание! В СМИ активно обсуждают вероятность передачи США Украине систем противовоздушной безопасности Patriot. В частности, CNN написали, что подготовка по предоставление Украине этих систем ПВО на финальной стадии. Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов решил подогреть интерес украинцев, опубликовав постер американского фильма Patriot, отметив, что "любит просматривать американскую классику".

Атака дронами Киевщины: что известно сейчас