Норвегия понимает, насколько критичны разрушения мостов и почему их нужно восстановить как можно быстрее.

Внимание Россия взрывает мосты на оккупированных территориях

Российская война цинично уничтожила важнейшие части инфраструктуры в Украине. Чтобы доставить еду, воду и лекарства, а также раненых украинцев в больницу, Украина полностью зависит от функционирования дорожной сети,

– отметил министр иностранных дел Анникен Гюитфельдт.

Мосты в буквальном смысле привезут в Украину

Норвегия отправит 32 трейлера, загруженных конструкционными элементами мостов. За доставку отвечает Норвежское управление государственных дорог.

Стоимость мостов возместят из гуманитарного бюджета норвежского Министерства иностранных дел.

Обратите внимание! Раньше Норвегия выделила почти 15 миллионов евро в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) на 2023 год. Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, внесшей финансовый вклад в Европейский фонд мира.

Сколько мостов разрушила Россия за время вторжения

Только во время бегства россиян из Херсона оккупанты уничтожили не менее 7 важных больших мостов – 4 из них через реку Днепр. К примеру, россияне разрушили автомобильный и железнодорожный мосты, которые расположены на дамбе в Новой Каховке.

По подсчетам "Укравтодора", сейчас из-за боевых действий в стране разрушено 341 искусственное сооружение: мосты и путепроводы. Из них на дорогах государственного значения – 150.

Мосты и дороги действительно критически важны для эвакуации украинцев, перевозки гуманитарных грузов.