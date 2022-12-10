Сергей Кислица подчеркнул, что россияне продолжают подрывать важность Совбеза ООН. Его оккупанты используют с одной целью: распространение собственных пропагандистских нарративов.

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Россия нивелирует важность Совбеза

Заметим, что темой этого заседания стало обсуждение снабжением оружия Украине партнерами с Запада. Как вы уже поняли, Россия требует пересмотреть это по, так сказать, вопросам безопасности.

Кислица, конечно, за словом в карман не полез. Он подчеркнул, что Россия пытается сделать свою ложь максимально убедительной. Для этого упаковывает ее в красивую обертку. Чтобы фейки выдать за факты, враг использует "многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры". Таким образом, он пытается доказать, что Украина отправляет полученное вооружение в третьи страны.

Постпред Украины напомнил, что Россия подобные тезисы уже озвучивала. Они звучали также в сентябре. Но и тогда мировое сообщество не нашло доказательств того, что эти упреки со стороны Кремля хотя бы немного соответствуют действительности.

Оружие работает в пользу Украины

Кислица подчеркнул, что с начала осени весь мир имел возможность наблюдать за освобождением Востока и Юга Украины. И это наглядная демонстрация того, что оружие, которое нам предоставили партнеры, работает именно на территории нашего государства.

Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории,

– подчеркнул Кислица.

Постпред заметил, что в Украине действует многоуровневая система контроля. Она позволяет предотвратить незаконное использование оружия. Он отметил, что обращение и использование стрелкового оружия и легкого вооружения мониторят сразу несколько ведомств. В частности, МВД, СБУ и Государственная пограничная служба и другие.

Более того, у нас действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружением, которое поступает от иностранных партнеров. Временная специальная комиссия обеспечивает парламентский контроль. Кроме того, свои полномочия реализует президент Украины с помощью СНБО.

Следует понимать, что на правительственном уровне работают Минобороны и ВСУ. Они совместно с иностранными партнерами контролируют и мониторят поставки вооружения в Украину. Кроме того, следят за движением международной технической помощи.

Кислица подчеркнул, что Россия не только должна проиграть в войне против Украины. После этого ее должна ожидать демилитаризация и денуклеаризация.

Это позволит предотвратить угрозу повторения агрессии и заложит прочный фундамент как для превращения России в миролюбивое государство, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности.

– подчеркнул Кислица.

Заметим, что Кислица на Совбезе выступал после представителя России Небензи. Последний настолько боялся жесткого заявления нашего постпреда, что решил покинуть зал заседания еще до его выступления. Оно и не удивительно, ведь Кислица полностью разбил все фейки, которыми разбрасывался ставленник Кремля.