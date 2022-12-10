Отрицательное присутствие на заседании постоянный представитель России Василий Небензя сделал перед выступлением на Совбезе ООН нашего Сергея Кислицы. Ничего удивительного здесь нет, ведь он прекрасно понимал, что украинский представитель полностью разнесет российскую пропаганду.

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Жалко покинул заседание

На это, конечно, отреагировал сам Кислица. Он в своем твиттере лаконично написал: "На этот раз Небензя покинул Раду до того, как я взял слово без позорного объявления…".

Заметим, что поступок Небензи 9 декабря не является чем-то уникальным. Он регулярно покидает зал заседания еще до того, как встреча завершится.

В то же время подчеркнем, что это заседание созывалось именно по требованию России. Небензя во время него, в традиционной манере, рассыпался заявлениями из кремлевской методички. Не обошлось без упоминания о "накачивании оружием киевского режима". Также раз прозвучали упреки о том, что Украина якобы "нелегально поставляет" вооружение.

Напомним, что соответствующую риторику качают за последнее время. Ее цель – скомпрометировать Украину и сделать все для того, чтобы международные партнеры не давали нам оружие. Правда, все эти бессмысленные заявления не имеют подтверждения, поэтому наше государство продолжают обеспечивать необходимым, чтобы мы могли победить в войне, развязанной Россией.

Не смог даже последнее слово сказать

Неусидчивый Небензя покинул заседание раньше времени. Он, конечно же, немного послушал выступления представителей других государств. Правда, финальное заявление от страны-агрессорки уже озвучивал не он. Это за Небензю сделал заместитель Дмитрий Полянский, сам постпред уже сбежал. Именно тогда, когда имел свое слово взять Кислица.

Как отметил постпред Украины Сергей Кислица в своем фейсбуке, Россия продолжает неправильно использовать Совбез. По его словам, это один из элементов того, что в Кремле называют "специальной военной операцией".

Он иронически заметил, что не удивится, если роман Льва Толстого вскоре получит обновленное название – "Специальная операция и мир". Ведь, отмечает постпред, это тоже смесь из вымышленного рассказа, истории и "часто извращенной философии".

Напомним, что несколько дней назад Небензя тоже позорно убегал из Совбеза. Но во время самого заседания успел немного насорить и не убрал за собой. Он в очередной раз озвучивал сумасшедшие тезисы о "неонацизме", а также не гнушался спекулировать на теме детей.