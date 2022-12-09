Последний обстрел Украины был всего несколько дней назад – 5 декабря – и, очевидно, оккупантам нужно немного времени, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару. Кремлевский вождь Владимир Путин хотел бы оправдать действия своей армии, но выходит у него это крайне бестолково.

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Маразматическая риторика: российский президент о ракетных обстрелах

В понедельник, 8 декабря, российский диктатор заявил, что удары по объектам критической инфраструктуры – это месть Украине, которая вроде бы "первой начала" атаковать россиян. В качестве примера он привел подрыв Крымского моста, линии передач Курской АЭС и отказ подавать воду в Донецк.

Это заявление противоречит предыдущей риторике пропаганды, утверждавшей, что ракетные удары по критической инфраструктуре Украины – принуждение к переговорам на условиях России,

– отмечают аналитики.

Также важно не вестись на манипуляции и помнить, что агрессию развязала именно Россия. Именно это террористическое государство начало обстреливать гражданскую инфраструктуру, а массированная ракетная атака 10 октября действительно готовилась заблаговременно. Ее невозможно было осуществить спустя два дня после подрыва Крымского моста 8 октября.

Какая настоящая причина российского террора

"Вторая армия мира" постоянно проигрывает и вынуждена отступать – именно поэтому Путину пришлось начать кампанию с террора мирного населения Украины и массированных обстрелов критической инфраструктуры

Прилеты в энергообъекты и желание оставить украинцев без света лишь свидетельствуют о ничтожности и жалости Кремля. Не стоит сомневаться, что за это российские власти обязательно привлекут рано или поздно к ответственности.

Сам факт признания путиным преступных ударов по украинской инфраструктуре – это "явка с повинной", которая поможет привлечь его к ответственности.

– убеждены эксперты.

Пока же украинцам нужно учиться выживать с постоянными отключениями света и не верить российской пропаганде. Зима обещает быть тяжелым, но совместными усилиями мы ее точно переживем.