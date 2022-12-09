Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он убежден, что Россия тратит это время на просчет следующих целей.

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Массовость и координация

Ступак отмечает, что в свое время США провело масштабное исследование по эффективности ракетных атак по инфраструктуре. Они пришли к выводу, что по энергетическим объектам можно бить, но эти удары должны быть чрезвычайно массированными и скоординированными, чтобы преуспеть.

Если ракетные обстрелы растягивать во времени, то их эффективность будет маленькой,

– заметил Ступак.

По словам Ступака, россияне действительно бьют очень тонко. Там сидит человек, хорошо разбирающийся в энергетике и знающий куда бить. У них есть карты наших электросистем, потому что подавляющее большинство построено в советские времена.

"Они знают, в какую точку бить, чтобы обесточить максимальное количество абонентов", - добавил Ступак.

О паузах в массированных ракетных ударах: смотреть видео

С чем связаны паузы

Ступак убежден, что ракеты у России есть, это видно и по официальной информации от Генштаба.

У россиян проблемы с целями,

– резюмировал эксперт.

По его словам, россияне сначала узнают, куда следует бить. Производят разведку и доразведку на местах. Дают задание корректировщикам огня. Оттуда корректировщики должны передать информацию. Хотя СБУ периодически их рассекречивает.

Ступак говорит, что на основе этих данных в России анализируют результативность. Обнаруживают, где полностью разрушены объекты, а куда надо попасть повторно. А это занимает некоторое время.

"Их не интересует количество ракет. Она зависит от количества объектов, которые нужно поразить", – уверен эксперт.

Испытания для ПВО

Какое-то время, как заметил Ступак, у окупантов еще идет на анализ нашей ПВО. Просчитывают, где она стоит и какие ошибки допускались раньше.

Есть информация, что россияне учатся. И их ракеты могут изменять свою траекторию и скорость до 80 раз, чтобы обманывать нашу оборонную систему.

– резюмировал спикер.

Поэтому Ступак считает, что количество ракет в будущих обстрелах просчитать практически невозможно.

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