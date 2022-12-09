Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він переконаний, що Росія витрачає цей час на прорахунок наступних цілей.

Також Це помста: Путін знову заспівав про причину ударів по енергетиці України

Масовість та координація

Ступак зазначає, що свого часу США провело масштабне дослідження щодо ефективності ракетних атак по інфраструктурі. Вони дійшли висновку, що по енергетичних об'єктах можна бити, але ці удари мають бути надзвичайно масованими та скоординованими, щоб мати успіх.

Якщо ракетні обстріли розтягувати в часі, то їхня ефективність буде маленька,

– зауважив Ступак.

За словами Ступака, росіяни дійсно б'ють дуже тонко. Там сидить людина, яка добре розуміється на енергетиці і знає куди бити. У них є мапи наших електросистем, бо переважна більшість з них збудована у радянські часи.

"Вони знають в яку точку бити, щоб знеструмити максимальну кількість абонентів", – додав Ступак.

Про паузи в масованих ракетних ударах: дивитись відео

З чим пов'язані паузи

Ступак переконаний, що ракети в Росії є, це видно й з офіційної інформації від Генштабу.

У росіян проблеми з цілями,

– резюмував експерт.

За його словами, росіяни спочатку дізнаються куди слід бити. Роблять розвідку та дорозвідку на місцях. Дають завдання коригувальникам вогню. Звідти коригувальники мають передати інформацію. Хоч СБУ їх періодично розсекречує.

Ступак каже, що на основі цих даних в Росії аналізують результативність. Виявляють де повністю зруйновані об'єкти, а куди треба влучити повторно. А це займає певний час.

"Їх не цікавить кількість ракет. Вона залежить від кількості об'єктів, які потрібно вразити", – переконаний експерт.

Випробування для ППО

Певний час, як зауважив Ступак, в окупантів ще йде на аналіз нашої ППО. Прораховують, де вона стоїть та яких помилок припускалися раніше.

Є інформація, що росіяни вчаться. І їхні ракети можуть змінювати свою траєкторію та швидкість до 80 разів, аби обманювати нашу оборонну систему,

– резюмував спікер.

Тому Ступак вважає, що кількість ракет в майбутніх обстрілах прорахувати майже неможливо.

Що відомо про останній масований обстріл України