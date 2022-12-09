Так, бомбардировщики могут уйти из зоны поражения вглубь на несколько тысяч километров, то есть для них это только увеличение продолжительности полета. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание Если не ракетами, то в ДТП: в Донбассе российские войска постоянно убивают людей в авариях

Сколько ракет Россия может использовать для новой атаки

По его мнению, относительно атак с использованием стратегических бомбардировщиков проблем у россиян не будет. В то же время, может измениться сама схема поставки и подготовки ракет. Это может затянуть время, но максимум на неделю.

Если Россия будет продолжать обстрелы из стратегических бомбардировщиков Ту-95, то может организовать еще около 50 – 60 ракет. Кроме того, оккупанты могут обстреливать Украину ракетами морского базирования типа "Калибр", около 20 – 30 единиц.

К тому же страна-агрессор может привлечь к атаке ОТРК "Искандер", которые в основном базируются сейчас на территории Беларуси. А также иранские дроны-камикадзе "Shahed 136".

Россияне еще могут организовать несколько волн (массированных атак – 24 канал) с общим количеством летательных аппаратов около сотни, примерно такого же уровня, как была последняя,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что это без ракет, которые были уничтожены на местах базирования после ударов по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево".

Свитан предположил, сколько ракет Россия может использовать для атаки: смотрите видео

Последняя массированная атака россиян: что известно