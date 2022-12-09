Так, бомбардировщики могут уйти из зоны поражения вглубь на несколько тысяч километров, то есть для них это только увеличение продолжительности полета. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Сколько ракет Россия может использовать для новой атаки
По его мнению, относительно атак с использованием стратегических бомбардировщиков проблем у россиян не будет. В то же время, может измениться сама схема поставки и подготовки ракет. Это может затянуть время, но максимум на неделю.
Если Россия будет продолжать обстрелы из стратегических бомбардировщиков Ту-95, то может организовать еще около 50 – 60 ракет. Кроме того, оккупанты могут обстреливать Украину ракетами морского базирования типа "Калибр", около 20 – 30 единиц.
К тому же страна-агрессор может привлечь к атаке ОТРК "Искандер", которые в основном базируются сейчас на территории Беларуси. А также иранские дроны-камикадзе "Shahed 136".
Россияне еще могут организовать несколько волн (массированных атак – 24 канал) с общим количеством летательных аппаратов около сотни, примерно такого же уровня, как была последняя,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что это без ракет, которые были уничтожены на местах базирования после ударов по российским военным аэродромам "Энгельс" и "Дягилево".
Свитан предположил, сколько ракет Россия может использовать для атаки: смотрите видео
Последняя массированная атака россиян: что известно
- Последний массированный ракетный обстрел российские оккупанты совершили 5 декабря. В результате атаки пострадал ряд регионов Украины. Кроме того, из-за вражеских ударов в украинских населенных пунктах возникли проблемы со светом и водоснабжением.
- Согласно данным Воздушных Сил, российские захватчики запустили: 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатых ракет типа "Калибр", 3 крылатых ракет Х-22, 6 управляемых авиационных ракет Х-59 и 1 – Х-31П. Из более чем 70 вражеских ракет Силам ПВО удалось сбить более 60 ракет.
- Также одна ракета оккупантов снова перелетела границу Украины и упала на территории Молдовы, возле города Бричаны. Экспертиза пока не установила, чья была та ракета. Впрочем, по словам спикера парламента страны Игоря Гросу, независимо от заключения экспертизы – это все вина России.