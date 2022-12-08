Экспертиза пока не установила, чья была та ракета. По словам Гросу, результат проверки ничего не меняет.

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Молдова возлагает на Россию вину за пролеты любых ракет через страну

Гросу прокомментировал падение ракеты 5 декабря недалеко от молдавского города Бричаны.

Независимо от того, каким будет вывод, любые ракеты, полеты через Молдову – это все вина Российской Федерации, развязавшей ужасную войну, бедствие в Европе в XXI веке. Расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины. Но это мало что изменяет,

– заявил спикер парламента.

По его словам, Молдове необходимо развивать систему обороны.

"Важно, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в независимое государство и поставила на колени все международное право. Точка. Остальное скажет прокуратура: что прилетело, откуда прилетело", – добавил Гросу.

Он отметил, что сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки ракеты. После завершения расследования МИД Молдовы может снова вызвать посла России.

Падение ракеты в Молдове: коротко