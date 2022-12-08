Экспертиза пока не установила, чья была та ракета. По словам Гросу, результат проверки ничего не меняет.
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Молдова возлагает на Россию вину за пролеты любых ракет через страну
Гросу прокомментировал падение ракеты 5 декабря недалеко от молдавского города Бричаны.
Независимо от того, каким будет вывод, любые ракеты, полеты через Молдову – это все вина Российской Федерации, развязавшей ужасную войну, бедствие в Европе в XXI веке. Расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины. Но это мало что изменяет,
– заявил спикер парламента.
По его словам, Молдове необходимо развивать систему обороны.
"Важно, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в независимое государство и поставила на колени все международное право. Точка. Остальное скажет прокуратура: что прилетело, откуда прилетело", – добавил Гросу.
Он отметил, что сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки ракеты. После завершения расследования МИД Молдовы может снова вызвать посла России.
Падение ракеты в Молдове: коротко
- В километре от города Бричаны 5 декабря упала ракета. Какова была траектория ее полета и кому она принадлежит, пока неизвестно.
- Инженеры проверили местность и отметили, что взрывоопасные вещества не обнаружены.
- Местное издание Moldova Liberă сообщило, что упала ракета типа С-300. Однако мониторинговая группа monitor говорит, что это был разгонный блок ПВО С-300.
- Российская ракета ранее падала на Севере Молдовы 31 октября. Тогда она повредила жилые дома.