Експертиза поки не встановила, чиєю була та ракета. За словами Гросу, результат перевірки нічого не змінює.
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Молдова покладає на Росію провину за прольоти будь-яких ракет через країну
Гросу прокоментував падіння ракети 5 грудня неподалік молдовського міста Бричани.
Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову – це все вина Російської Федерації, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі в XXI столітті. Розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі Росії, чи в системі ППО України. Але це мало що змінює,
– заявив спікер парламенту.
За його словами, Молдові необхідно розвивати систему оборони.
"Важливо, що 24 лютого Росія почала військове вторгнення в незалежну державу і поставила на коліна все міжнародне право. Крапка. Решту скаже прокуратура: що прилетіло, звідки прилетіло", – додав Гросу.
Він зазначив, що зараз інженери й прокурори вивчають уламки ракети. Після завершення розслідування МЗС Молдови може знову викликати посла Росії.
Падіння ракети у Молдові: коротко
- За кілометр від міста Бричани 5 грудня впала ракета. Якою була траєкторія її польоту і кому вона належить, поки невідомо.
- Інженери перевірили місцевість й зазначили, що вибухонебезпечних речовин не виявили.
- Місцеве видання Moldova Liberă повідомило, що впала ракета типу С-300. Однак моніторингова група monitor говорить, що це був розгінний блок ППО С-300.
- Російська ракета раніше падала на Півночі Молдови 31 жовтня. Тоді вона пошкодила житлові будинки.