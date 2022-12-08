Про це для 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що це чергова ракета, яка падає не в Україні.

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"Одна була по Польщі, друга по Молдові, ще була Хорватія. Коли хорвати таємно почали допомагати Україні зі зброєю, росіяни вийшли на зв'язок і заявили, що ракета впала випадково. Проте це було натяком для Хорватії, яка є частиною західного світу. НАТО захищало цю країну у 1990 та 2000 роках", – зазначив Давидюк.

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Молдовські слідчі заявили, що хоч ракета впала, але вона не вибухонебезпечна. На думку політолога, Молдова боїться.

Зрозуміло, що Молдова хоче заробляти гроші, допомагати росіянам обходити санкції. Проте, заробляючи рублі, забули одну річ – коли обстрілюють Україну, то світло у них також зникає. Так можна мовчати і втрати незалежність, державу й стати рабами на тисячу років, – сказав Давидюк.

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