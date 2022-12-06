Про це повідомили в державному підприємстві Moldelectrica. У компанії також зазначили, що вони взагалі не фіксували знеструмлень споживачів цього дня.

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Невелике падіння напруги все ж було, проте воно не нашкодило

Енергетики розповіли про ризики відключень споживачів від світла у Молдові після масованих атак на Україну. Вони заявили, що цього разу перебоїв вдалося уникнути й знеструмлень не було.

Щоправда, о 14:26 і 14:30 таки зафіксували невеличке падіння напруги у деяких вузлах. Проте воно не було критичним і згодом усе прийшло в норму.

Запас потужності в молдовській енергосистемі допоміг нам уникнути падіння частоти мережі й відключення споживачів від електроенергії,

– пояснили в Moldelectrica.

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