Фахівці переконані, що ризики вибуху – виключені. Вибухотехніки досліджували тіло ракети та її 4 елементи.

До речі Санду засудила масовану атаку по Україні, але не згадала про ракету в Молдові

До речі, зазначили, що рештки ракети виявили в різних місцях. Підсумували, що в цьому об'єкті немає вибухонебезпечного матеріалу. Втім, біля міста Брицани, де впала ракета, правоохоронці посилили патрулювання та заходи безпеки.



Місце інциденту у Бричанах / Фото МВС Молдови

Падіння ракети в Молдові: що відомо

Коли росіяни масово обстрілювали українські міста 5 грудня, залишки ракети спали у Молдові – у фруктовому саду біля міста Бричани. Молдавські ЗМІ писали, що мовиться про ракету типу С-300, але офіційної версії ще немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ця ракета точно має стосунок до Росії.

Після падіння ракети російського дипломата Олега Васнєцова вислали з країни.

Президентка Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку Росії та заявила про підтримку України. Однак про падіння ракети поки що не згадала.

До речі, через масовану ракетну атаку окупантів у Молдові також були масові відключення електроенергії.