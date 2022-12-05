Очевидно, що ракета має стосунок до Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Одна з ракет впала у Молдові під час масованої атаки по Україні

Те, що стосується Молдови, це точно ракета, яка має стосунок до Росії,

– наголосив чиновник.

Данілов пояснив, що Україна розуміє, якого віку ракети запускає держава-агресорка. Оскільки це стара зброя, то питання, наскільки вона є точною. Однак секретар РНБО відзначив, добре, що в росіян немає надсучасних ракет, які могли б завдати більшої шкоди.

Падіння ракети в Молдові: що відомо

Під час нової масованої атаки росіян, 5 грудня, залишки ракети знайшли у Молдові, біля міста Бричани.

Молдавські ЗМІ писали, що мовиться про ракету типу С-300. Моніторингова група monitor заявила: "Ракета, яка впала у Молдові, це розгінний блок ППО С-300, не крилата". Однак офіційної версії від правоохоронців та влади Молдови немає.

Прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця заявила, що влада намагається тримати ситуацію під контролем. Вона наголосила, що Кишинів засуджує російські атаки та підтримує український народ.

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