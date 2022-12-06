Об этом сообщили в государственном предприятии Moldelectrica. В компании также отметили, что они вообще не фиксировали обесточение потребителей в этот день.
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Небольшое падение напряжения все же было, однако оно не навредило
Энергетики рассказали о рисках отключения потребителей от света в Молдове после массированных атак на Украину. Они заявили, что в этот раз перебоев удалось избежать и обесточений не было.
Правда, в 14:26 и 14:30 зафиксировали небольшое падение напряжения в некоторых узлах. Однако оно не было критическим и со временем все пришло в норму.
Запас мощности в молдавской энергосистеме помог нам избежать падения частоты сети и отключения потребителей от электроэнергии.
– объяснили в Moldelectrica.
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Что известно о падении ракеты в Молдове 5 декабря
- В понедельник, 5 декабря, россияне устроили очередную массированную атаку на территорию Украины. После начала воздушной тревоги стали поступать сообщения о взрывах в разных регионах страны.
- Во время воздушных боев одна из ракет снова упала в Молдове. Местные СМИ писали, что речь идет о ракете типа С-300, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил свою уверенность в том, что ракета принадлежит России. Следует заметить, что сразу после инцидента российского дипломата Олега Васнецова выгнали из страны.
- Взрывотехники исследовали опасность упавшей ракеты. Они уверены, что рисков взрыва нет.