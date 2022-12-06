В Минобороны Молдовы сообщили первые детали инцидента. Там заявили, что компоненты ракеты упали в километре от города Бричаны.

Важно ли угроза взрыва: в Молдове осмотрели ракету на пограничные

Известно, что после проверки местности группа инженеров не обнаружила взрывчатых веществ, которые могли бы представлять опасность для местного населения. Пока не понятно, какова была траектория полета ракеты и кому она принадлежит.

Обратите внимание! По информации местного издания Moldova Liberă, упала ракета типа С-300. Однако мониторинговая группа monitor считает, что это разгонный блок ПВО С-300.

Ранее президент Молдовы Майя Санду прокомментировала ракетный удар 5 декабря России по Украине. Однако Санду не дала никаких комментариев по поводу падения ракеты возле Бричан.

Мы решительно осуждаем неоднократные нападения России на граждан Украины, гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы оно прекратило войну. Только так мы можем положить конец страданиям и потере жизней,

– отметила Санду.

Добавим, что на Севере Молдавии уже падала российская ракета. Это произошло в населенном пункте Наславча. Разрушения подверглись жилым зданиям. После этого российский дипломат Олег Васнецов был выслан из страны.