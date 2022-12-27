Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, росіяни дійсно можуть виробляти бюджетні літакоснаряди, він яких навіть не вимагатиметься висока точність.

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Чи складно Росії виготовляти Shahed

Тобто головним завданням цих дронів буде масовість та дешевизна, адже, за даними Головного управління розвідки, вартість Shahed-136 складає 7 тисяч доларів.

Він не потребує жодних військовий компонентів, окрім самої бойової частини. Його комплектуючі умовно можна придбати на AliExpress,

– наголосив Катков.

Він додав, що ані виробництво композитного планера, ані розрахунок аеродинамічної формули не є вищою математикою, зважаючи навіть на кількість цивільних дронів, які продаються у світі.

А за умови, що росіяни просто придбають ліцензію на виробництво, налагодити процес вже на наявних потужностях буде ще легше. До того в Росії є і власне виробництво БпЛА, для них це не ноу-хау.

При цьому не можна навіть припустити, скільки саме таких дронів може виготовити країна-агресорка, оскільки немає якоїсь критичної технології, від якої може бути залежним таке виробництво у Росії.

Олег Катков розповів про перспективи виробництва Shahed у Росії: дивіться відео

Як захиститися від Shahed

Катков пояснив, що зараз для знищення "Шахідів" у ЗСУ використовуються значно економніші засоби ураження. Використання повноцінних зенітно-ракетних комплексів також відбувається, але тоді, коли всі інші, бюджетніші засоби не спрацювали.

Так, наприклад, чудово проявила себе у знищенні Shahed-136 німецька зенітна САУ Gepard. Завдяки мінімальній витраті боєприпасів на один збитий безпілотник, ця система виявилася вкрай ефективною.

А от Patriot для знищення "Шахідів" використовувати безглуздо, і не лише через колосальну вартість ракет. Якщо говорити про Patriot Pac-3 з ракетами MSE, то його завдання – це знищення балістичних ракет.

І якщо, наприклад, використати 50 таких ракет проти 50 дронів-камікадзе, то всі вони будуть збиті. Але якщо після "Шахідів" прилетять 5 балістичних ракет, то їх вже не буде чим збивати, бо це міг зробити виключно Patriot. Саме тому для різних цілей використовуються різні засоби знищення.

Це все одно, що з "Джавеліна" підбивати російського мотоцикліста. Так, без питань, можливо це зробити, знищити цього росіянина на мотоциклі. Але з чого знищувати танки, які після нього поїдуть?,

– навів приклад військовий експерт.

Він підсумував, що в цьому якраз і полягає багатоешелонована оборона, у якій все взаємодіє в єдиній системі, і вона нарешті починає вибудовуватися в Україні.

У Росії – технічний голод