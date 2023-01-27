Инбар Безек – израильская активистка и политик, которая была членом Кнессета от Йеш Атид с 2021 по 2022 год. В интервью для 24 Канала она рассказала о позиции Израиля по поставке вооружения Украине, влиянии российской пропаганды и поделилась своим видением окончания войны.

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Сложно понять проблему: реакция на циничные заявления Лаврова

Россия прикрывает свои имперские цели заявлениями о якобы существовании нацизма и фашизма в Украине. И на эти заявления уже перестало реагировать мировое сообщество. Несмотря на то, что наш президент Владимир Зеленский – еврей. Лавров уже договорился до того, что нашел у Гитлера еврейскую кровь. Как общество и истеблишмент вашей страны относится к такой информационной политике России?

Как и в каждой демократической стране, каждый человек реагирует так, как считает нужным. Но с позиции нашего правительства мы с большой тревогой наблюдаем не только за такими заявлениями, но и всем, что происходит в вашем регионе. Ведь мы, как евреи, неоднократно подвергались нападениям из-за нашей национальности.

И это общее мнение евреев во всем мире – нельзя нападать на людей из-за их национальности. Да и вообще сама идея нападения на какую-то страну и попытки силой захватить ее территории – в этом ничего хорошего нет.

Мы понимаем, что ситуация в России и Украине сложная. Но если вы не живете в той стране, то соответственно не можете понять всю сложность проблемы. Поэтому я не думаю, что было бы целесообразно оценивать ситуацию, в которой мы непосредственно не находимся, но любая агрессия со стороны России по отношению к Украине абсолютно неприемлема, даже несмотря на то, какими могли бы быть причины.

Интервью с Инбар Безек: смотрите видео

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А насколько велико и значительно влияние России и ее пропаганды на общественное мнение в Израиле? И насколько большое влияние в стране имеет так называемая "русская улица" – это так неофициально называют выходцев из постсоветских стран, часто читающих российскую прессу и смотрящих российское телевидение.

Да, в Израиле много иммигрантов, уехавших из России, и они оказывают значительное влияние, не только на правительство, но и на средства массовой информации, на мнения людей. Конечно, они не все придерживаются одного мнения, но в целом выходцы из России поддерживают вашу сторону – сторону Украины – в этом конфликте. И это потому, что евреи, особенно русские евреи, были в похожей ситуации, только в другой исторический период.

Израиль делает очень многое для того, чтобы помочь евреям из Украины. Забрать их к себе, приютить, дать безопасное место. И многие выходцы из России в этом активно помогают, они помогают людям из Украины эмигрировать, и когда они приезжают, то помогают им выучить язык, поддерживают, способствуют установлению связей.

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На Израиль влияет Россия

Израиль уже давно активно противостоит и борется с Ираном на ближнем Востоке. А что, по-вашему, мешает Тель-Авиву сделать это сейчас в Украине? Ведь каждый день иранские дроны падают на голову нашим гражданам и помощь Израилю в борьбе с общим врагом была бы очень значимой.

Я полностью с вами соглашаюсь, но опять же политическая ситуация в Израиле сейчас очень сложная.

Как я уже сказала, Израиль поддерживает Украину в этом конфликте. Но с другой стороны на Израиль очень сильно влияет Россия благодаря границе с Сирией. Обычно также влияет и Иран, имеющий границу с Сирией, соответственно, границу контролирует Хизбалла и российские силы. С точки зрения дипломатии Израилю нужно очень осторожно вести себя в своих высказываниях и действиях. Опять же, мы делаем очень многое для того, чтобы поддерживать украинских граждан. Но для нас это большой риск – на дипломатическом поприще быть активными против России, потому что это будет иметь очень большое влияние на нас.

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Действуем очень осторожно: предоставит ли Израиль Украине современное вооружение

Израиль имеет высокотехнологичное современное вооружение. Есть ли возможность того, что Израиль решит оказать помощь Украине в противостоянии российской агрессии и что для этого должна сделать Украина?

Политика Израиля – помощь в вопросах обороны, а не наступления. Это, опять же, как я отмечала, следует из того, что нам осторожно нужно действовать, учитывая российские власти. Так что с нашей стороны мы стараемся сделать все возможное, чтобы предоставить вам оборонные технологии и не дать наступательные.

Израиль как страна, которая десятилетиями ведет боевые действия по защите своих границ, имеет очень продвинутые образцы оборонных технологий, наверное, самые мощные в мире, и я знаю, что мы работаем с украинским правительством и военными, но, опять же, мы действуем очень осторожно, чтобы не создать конфликтную ситуацию с российскими властями.

Почему Израиль не готов поставлять оружие Украине

Недавно посол Израиля в Украине заявил, что Россия до сих пор играет очень важную роль на ближнем востоке. Вы соглашаетесь с таким утверждением и как это влияет на нежелание Израиля портить отношения с Россией? Особенно когда речь идет о поставках оружия или гуманитарной помощи в Украину – публично или непублично.

Да, я повторяю то, что уже говорила – мы делаем все возможное, чтобы поддержать граждан Украины, но более активно участвовать в вашей войне мы не можем, потому что это может повлиять на нас и на ситуацию на границах. Поэтому я полностью соглашаюсь с заявлениями посла о том, что все, что Израиль сделает ради помощи вам, будет иметь на нас влияние, все будет влиять на дипломатические отношения с Россией, на ситуацию на границах

Поэтому, опять же, мы должны очень четко понимать, чего именно мы хотим добиться в этом конфликте, поэтому мы больше делаем акцент на содействии обороне и помощи населению, чем на активное вмешательство в войну – путем поставки оружия и так далее.

Израиль всю историю находится во враждебном окружении, цель которого – уничтожение государства Израиль. Такова же цель России в отношении Украины. Так что могло бы быть гарантией неповторения агрессии со стороны России?

Израиль не агрессивная страна, у нас никогда не было такой политики. Со времени провозглашения нашей независимости мы живем в перманентном состоянии войны, нас атакуют соседи, нас атакуют те, кто живут внутри страны, мы до сих пор не имеем решения палестинской проблемы, и каждый день израильтяне подвергаются нападениям и террору.

Это совсем не такая ситуация, как в России. Ведь россияне не боятся ездить в автобусах, потому что там их могут взорвать украинцы. Нельзя это сравнивать, ситуация в Израиле совершенно иная, чем ситуация в России. И Израиль совсем не похож на Россию, мы постоянно пытаемся дистанцироваться от палестинского конфликта и решить вопросы территорий, которые были оккупированы в 1967-м. Причина, почему этого до сих пор не произошло – потому что не существует безопасного решения этой проблемы для нас.

Как должна закончиться война

По вашему мнению, важно ли для большинства израильтян, именно населения страны, как именно завершится война России против Украины – нашей победой или просто завершением боевых действий?

Лучший выход – это прекращение боевых действий. В данной ситуации я не вижу, чтобы кто-то из вас выиграл – все уже проиграли. И Россия проиграла, и Украина. Победителей нет. Я считаю, что лучшее завершение боевых действий – это дипломатический путь, а не с помощью продолжения противостояния. Опять же, сейчас я выступаю исключительно от своего имени, но ни в коем случае не от имени народа Израиля – но я считаю, что так же, как я, думают и другие израильтяне. С самого начала независимости мы перманентно живем в условиях постоянных боевых действий.

Я уверена, что большинство израильтян выступают за скорейшее прекращение боевых действий и за окончание войны, чтобы Россия прекратила делать то, что она делает, и мы хотим, чтобы Россия и Украина нашли способ мирного сосуществования. Я уверена, что большинство людей в мире этого хотят. Проблема не в людях, а в политиках, желающих достигать своих целей разными средствами, так быстро, как только можно.