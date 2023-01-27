Инбар Безек – израильская активистка и политик, которая была членом Кнессета от Йеш Атид с 2021 по 2022 год. В интервью для 24 Канала она рассказала о позиции Израиля по поставке вооружения Украине, влиянии российской пропаганды и поделилась своим видением окончания войны.

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Россия прикрывает свои имперские цели заявлениями о якобы существовании нацизма и фашизма в Украине. И на эти заявления уже перестало реагировать мировое сообщество. Несмотря на то, что наш президент Владимир Зеленский – еврей. Лавров уже договорился до того, что нашел у Гитлера еврейскую кровь. Как общество и истеблишмент вашей страны относится к такой информационной политике России?

Как и в каждой демократической стране, каждый человек реагирует так, как считает нужным. Но с позиции нашего правительства мы с большой тревогой наблюдаем не только за такими заявлениями, но и всем, что происходит в вашем регионе. Ведь мы, как евреи, неоднократно подвергались нападениям из-за нашей национальности.

И это общее мнение евреев во всем мире – нельзя нападать на людей из-за их национальности. Да и вообще сама идея нападения на какую-то страну и попытки силой захватить ее территории – в этом ничего хорошего нет.

Мы понимаем, что ситуация в России и Украине сложная. Но если вы не живете в той стране, то соответственно не можете понять всю сложность проблемы. Поэтому я не думаю, что было бы целесообразно оценивать ситуацию, в которой мы непосредственно не находимся, но любая агрессия со стороны России по отношению к Украине абсолютно неприемлема, даже несмотря на то, какими могли бы быть причины.

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А насколько велико и значительно влияние России и ее пропаганды на общественное мнение в Израиле? И насколько большое влияние в стране имеет так называемая "русская улица" – это так неофициально называют выходцев из постсоветских стран, часто читающих российскую прессу и смотрящих российское телевидение.

Да, в Израиле много иммигрантов, уехавших из России, и они оказывают значительное влияние, не только на правительство, но и на средства массовой информации, на мнения людей. Конечно, они не все придерживаются одного мнения, но в целом выходцы из России поддерживают вашу сторону – сторону Украины – в этом конфликте. И это потому, что евреи, особенно русские евреи, были в похожей ситуации, только в другой исторический период.

Израиль делает очень многое для того, чтобы помочь евреям из Украины. Забрать их к себе, приютить, дать безопасное место. И многие выходцы из России в этом активно помогают, они помогают людям из Украины эмигрировать, и когда они приезжают, то помогают им выучить язык, поддерживают, способствуют установлению связей.

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Израиль уже давно активно противостоит и борется с Ираном на ближнем Востоке. А что, по-вашему, мешает Тель-Авиву сделать это сейчас в Украине? Ведь каждый день иранские дроны падают на голову нашим гражданам и помощь Израилю в борьбе с общим врагом была бы очень значимой.

Я полностью с вами соглашаюсь, но опять же политическая ситуация в Израиле сейчас очень сложная.

Как я уже сказала, Израиль поддерживает Украину в этом конфликте. Но с другой стороны на Израиль очень сильно влияет Россия благодаря границе с Сирией. Обычно также влияет и Иран, имеющий границу с Сирией, соответственно, границу контролирует Хизбалла и российские силы. С точки зрения дипломатии Израилю нужно очень осторожно вести себя в своих высказываниях и действиях. Опять же, мы делаем очень многое для того, чтобы поддерживать украинских граждан. Но для нас это большой риск – на дипломатическом поприще быть активными против России, потому что это будет иметь очень большое влияние на нас.

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Израиль имеет высокотехнологичное современное вооружение. Есть ли возможность того, что Израиль решит оказать помощь Украине в противостоянии российской агрессии и что для этого должна сделать Украина?

Политика Израиля – помощь в вопросах обороны, а не наступления. Это, опять же, как я отмечала, следует из того, что нам осторожно нужно действовать, учитывая российские власти. Так что с нашей стороны мы стараемся сделать все возможное, чтобы предоставить вам оборонные технологии и не дать наступательные.

Израиль как страна, которая десятилетиями ведет боевые действия по защите своих границ, имеет очень продвинутые образцы оборонных технологий, наверное, самые мощные в мире, и я знаю, что мы работаем с украинским правительством и военными, но, опять же, мы действуем очень осторожно, чтобы не создать конфликтную ситуацию с российскими властями.

Недавно посол Израиля в Украине заявил, что Россия до сих пор играет очень важную роль на ближнем востоке. Вы соглашаетесь с таким утверждением и как это влияет на нежелание Израиля портить отношения с Россией? Особенно когда речь идет о поставках оружия или гуманитарной помощи в Украину – публично или непублично.

Да, я повторяю то, что уже говорила – мы делаем все возможное, чтобы поддержать граждан Украины, но более активно участвовать в вашей войне мы не можем, потому что это может повлиять на нас и на ситуацию на границах. Поэтому я полностью соглашаюсь с заявлениями посла о том, что все, что Израиль сделает ради помощи вам, будет иметь на нас влияние, все будет влиять на дипломатические отношения с Россией, на ситуацию на границах

Поэтому, опять же, мы должны очень четко понимать, чего именно мы хотим добиться в этом конфликте, поэтому мы больше делаем акцент на содействии обороне и помощи населению, чем на активное вмешательство в войну – путем поставки оружия и так далее.

Израиль всю историю находится во враждебном окружении, цель которого – уничтожение государства Израиль. Такова же цель России в отношении Украины. Так что могло бы быть гарантией неповторения агрессии со стороны России?

Израиль не агрессивная страна, у нас никогда не было такой политики. Со времени провозглашения нашей независимости мы живем в перманентном состоянии войны, нас атакуют соседи, нас атакуют те, кто живут внутри страны, мы до сих пор не имеем решения палестинской проблемы, и каждый день израильтяне подвергаются нападениям и террору.

Это совсем не такая ситуация, как в России. Ведь россияне не боятся ездить в автобусах, потому что там их могут взорвать украинцы. Нельзя это сравнивать, ситуация в Израиле совершенно иная, чем ситуация в России. И Израиль совсем не похож на Россию, мы постоянно пытаемся дистанцироваться от палестинского конфликта и решить вопросы территорий, которые были оккупированы в 1967-м. Причина, почему этого до сих пор не произошло – потому что не существует безопасного решения этой проблемы для нас.

По вашему мнению, важно ли для большинства израильтян, именно населения страны, как именно завершится война России против Украины – нашей победой или просто завершением боевых действий?

Лучший выход – это прекращение боевых действий. В данной ситуации я не вижу, чтобы кто-то из вас выиграл – все уже проиграли. И Россия проиграла, и Украина. Победителей нет. Я считаю, что лучшее завершение боевых действий – это дипломатический путь, а не с помощью продолжения противостояния. Опять же, сейчас я выступаю исключительно от своего имени, но ни в коем случае не от имени народа Израиля – но я считаю, что так же, как я, думают и другие израильтяне. С самого начала независимости мы перманентно живем в условиях постоянных боевых действий.

Я уверена, что большинство израильтян выступают за скорейшее прекращение боевых действий и за окончание войны, чтобы Россия прекратила делать то, что она делает, и мы хотим, чтобы Россия и Украина нашли способ мирного сосуществования. Я уверена, что большинство людей в мире этого хотят. Проблема не в людях, а в политиках, желающих достигать своих целей разными средствами, так быстро, как только можно.