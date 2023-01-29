Зокрема про це свідчить недавня ситуація з 300 вибитими зі строю вагнерівців, яких "свої" лікарі відмовились приймати через наявні захворювання, попри поранення. Про це повідомляє 24 Канал.

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Подробиці інциденту

За наявною інформацією, до 15 міської багатопрофільної лікарні тимчасово окупованого Ювілейного, що у Луганській області, привезли 300 вагнерівців. Їм у лікуванні відмовили, тому що більшість із них – носії ВІЛ/СНІД, сифілісу, туберкульозу та пневмонії.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що для нього це не несподіванка. Адже відомо, що завербованих Пригожиним зеків ніхто не перевіряв – їх просто відправили на фронт.

Понабирали просто будь-кого, зеків по тюрмах. Ніхто їх не перевіряв, нікому вони не потрібні,

– сказав він.

Він додав, що навіть якщо вони отримують середнє поранення, їх просто "роблять легким" та відправлять на фронт, не перевіряючи та не лікуючи.

Цей контингент використовують для того, щоб просто як м'ясо продавити позиції наших захисників. Плюс вони таким чином зберігають своїх кадрових військових,

– сказав Гайдай.

На фронті зеки вже закінчуються

Гайдай повідомив, що на сватівсько-кремінському напрямку росіяни вже залучають кадрових військових. За його словами, "це говорить про те, що скільки б не збирали тих зеків, вони все одно закінчуються".

Він також впевнений, що те, що відбувалось на Бахмутському й Соледарському напрямках, навіки залишиться тінню в історії Росії.

Яка ситуація зараз на Сході