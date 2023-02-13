Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що, крім того, вони отримують підтримку від артилерії і авіації регулярного війська.

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За його словами, власнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину притаманне бахвальство – в попередні місяці вони навіть показували свої гелікоптери, якісь гармати. Але це було зроблено для того, щоб продемонструвати свою значущість і силу.

"Головна сила, яка супроводжує "вагнерівців" вогнем, це регулярні війська. І також там є мотострілецькі підрозділи", – зауважив речник.

Ворог використовує авіацію обережно

Він наголосив, що з початку року окупанти менше використовували авіацію, а зараз за можливістю – штурмову авіацію – це Су-25 або різні типи армійської авіації від Мі-8 і Мі-24 до Ка-52.

Вони її використовують там, де мають розвіддані або відеоспостереження – там, де є мінімальний ризик ураження системами ППО або в цей момент немає нашої винищувальної авіації,

– наголосив Череватий.

За його словами, окупанти випускають некеровані ракети і одразу розвертаються і відходять. Коли ж ворожі літаки виявляються, ми їх одразу збиваємо.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Бахмутський напрямок – епіцентр агресивних дій ворога

"Також вже багато місяців тривають стрілецькі зіткнення. Ворог намагається діяти малими групами і підібратися до нашого переднього краю, щоб розв'язати ближній бій. Ми максимально намагаємось його зустріти. Але коштом інтенсивності цих груп, вони входять у стрілецькі бої", – розповів речник Східного угрупування ЗСУ.

Він зазначив, що динаміка втрат ворога дуже велика. Сьогодні вбитими – 116 людей, 135 – поранених – тільки на Бахмутському відрізку. Вчора втрати були ще більшими.

"Бахмутський напрямок – це епіцентр агресивних, атакувальних дій ворога", – наголосив Сергій Череватий.

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