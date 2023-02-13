Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що, крім того, вони отримують підтримку від артилерії і авіації регулярного війська.
Дивіться також Не спрацює для всієї армії ворога: завдяки чому вагнерівці досягають просування під Бахмутом
За його словами, власнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину притаманне бахвальство – в попередні місяці вони навіть показували свої гелікоптери, якісь гармати. Але це було зроблено для того, щоб продемонструвати свою значущість і силу.
"Головна сила, яка супроводжує "вагнерівців" вогнем, це регулярні війська. І також там є мотострілецькі підрозділи", – зауважив речник.
Ворог використовує авіацію обережно
Він наголосив, що з початку року окупанти менше використовували авіацію, а зараз за можливістю – штурмову авіацію – це Су-25 або різні типи армійської авіації від Мі-8 і Мі-24 до Ка-52.
Вони її використовують там, де мають розвіддані або відеоспостереження – там, де є мінімальний ризик ураження системами ППО або в цей момент немає нашої винищувальної авіації,
– наголосив Череватий.
За його словами, окупанти випускають некеровані ракети і одразу розвертаються і відходять. Коли ж ворожі літаки виявляються, ми їх одразу збиваємо.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Бахмутський напрямок – епіцентр агресивних дій ворога
"Також вже багато місяців тривають стрілецькі зіткнення. Ворог намагається діяти малими групами і підібратися до нашого переднього краю, щоб розв'язати ближній бій. Ми максимально намагаємось його зустріти. Але коштом інтенсивності цих груп, вони входять у стрілецькі бої", – розповів речник Східного угрупування ЗСУ.
Він зазначив, що динаміка втрат ворога дуже велика. Сьогодні вбитими – 116 людей, 135 – поранених – тільки на Бахмутському відрізку. Вчора втрати були ще більшими.
"Бахмутський напрямок – це епіцентр агресивних, атакувальних дій ворога", – наголосив Сергій Череватий.
Ситуація поблизу Бахмуту: що відомо
- Ситуація під Бахмутом у Донецькій області залишається вкрай складною. Російські окупанти зазнають великих втрат, однак не припиняють спроб оточити місто. За словами лейтенанта ЗСУ із батальйону "Свобода" Володимира Назаренко, загарбники з усіх сил намагаються досягнути хоч якогось просування під Бахмутом.
- Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова розповіла, що найважче зараз у Бахмуті українським піхотинцям. Піхотні позиції розташовані за річкою в так званому районі Забахмутка, де зараз проходить лінія фронту і саме там зав'язуються основні бої.
- Захисникам України у Бахмуті не раз доводиться переходити у ближній бій, щоб вибити загарбників з приміської забудови. Однак скільки б окупанти не докладали зусиль, завдяки майстерності українських військових вони зазнають втрат. За даними Держприкордонслужби, найбільше, до 4 піхотних груп ворога, прикордонна артилерія ліквідувала в районі Бахмута.