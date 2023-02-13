Про це 24 Каналу розповів лейтенант ЗСУ із батальйону "Свобода" Володимир Назаренко. За його словами, загарбники з усіх сил намагаються досягнути хоч якогось просування під Бахмутом.

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На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Однак ЗСУ дають відсіч російським окупантам.

"Насправді вже шостий місяць ситуація під Бахмутом схожа на пекло. Але ворог змушений постійно проводити ротацію свого особового складу. У кінці грудня – на початку січня після боїв за Соледар фактично повністю була виведена зі строю ПВК "кухаря" Владіміра Путіна (ПВК "Вагнера" – 24 Канал)", – розповів Назаренко.

Постійні ротації ворога під Бахмутом

За його словами, російські окупанти постійно проводять ротацію. Керівництво окупантів на кілька днів заводить той чи інший підрозділ.

Наприклад, у середині січня це були десантники. Видно, що у них техніка була зі складів глибокого зберігання. Це були недавно мобілізовані та малодосвідчені бійці були. Вони отримали добрячого прочухана. Потім затихли і перестали атакувати,

– розповів лейтенант ЗСУ.

Цих десантників відвели від Бахмута і завели нові підрозділи. Назаренко зауважив, що ворог вже кидає на Бахмут п'ятий чи шостий підрозділ.

Володимир Назаренко розповів про ситуацію під Бахмутом: дивіться відео

Задачі ЗСУ під Бахмутом

Як повідомив військовий, російські окупанти хочуть оточити місто.

Але Генштаб ЗСУ поставив стратегічну задачу – не дати ворогу перерізати стратегічні траси Бахмут – Костянтинівка і Бахмут – Слов'янськ. Ця задача виконується. Ба більше, у багатьох місцях наші сили намагаються контратакувати та просуватися,

– сказав лейтенант ЗСУ.

Назаренко наголосив, що на багатьох ділянках Бахмутського охоплення ворог у місцях, де не планує атакувати, знімає свої сили.

"Тобто відчувається нестача живої сили у росіян у тій кількості, якою вони звикли атакувати. А саме ціною живої сили ворог намагається підтримувати свій темп наступу та динамічність ситуації", – сказав військовий.

Ситуація на фронті: коротко