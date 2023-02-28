Про це 24 Каналу розповів журналіст проєкту "Донбас.Реалії" Олександр Демченко. За його словами, Росія намагалася сконцентрувати біля Вугледара елітні підрозділи своєї армії.

Дивіться також Наступ росіян вже "захлинається": чого очікувати на фронті на початку весни

Зокрема, окупанти нагнали туди морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії.

"На цій ділянці ворог не має жодного успіху чи просування. Хоча Вугледар насправді – набагато менше місто, ніж Бахмут", – сказав журналіст.

Особливості забудови Вугледара

За словами Демченка, з точки зору забудови Вугледар є великим скупченням багатоповерхівок.

"Бахмут – це різноманітне місто. Там є і нова забудова, і одноповерховий приватний сектор, і будинки початку XX століття", – розповів журналіст.

Щодо Вугледара, то там сконцентровані багатоповерхівки, побудовані у 1960 – 1970 роках XX століття.

Олександр Демченко розповів про бої під Вугледаром: дивіться відео

З багатоповерхівок окупантів видно, як на долоні

Журналіст зазначив, що російські загарбники змогли просунутися лише на території на південний схід від міста.

Там "сіра зона", де розташовані присадибні ділянки, дачі. Туди намагаються прориватися російські окупанти. Якимось підрозділам вдається туди заходити,

– розповів Демченко.

Однак росіяни не можуть зайти в саме місто. Адже у Вугледарі забудову утримують українські військові. Вони знищують живу силу та техніку ворога, адже російських окупантів з висоти багатоповерхівок видно, як на долоні.

"Насправді оці дачі та лісосмуги, які до них прилягають, стали своєрідним кладовищем морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії", – наголосив журналіст.

Ідеальна місцевість для оборони

За словами Демченка, якщо стояти в будинках на півдні Вугледара і дивитися далі на південь – туди, звідки наступають російські військові, то там відкривається величезний плацдарм степової місцевості.

Ти перебуваєш на узвишші та бачиш вдалечінь на кілька кілометрів. Це ідеальна місцевість для оборони. І водночас дуже несприятлива для наступу,

– розповів журналіст.

Він додав, що російські військові зайшли у села Павлівка та Микільське неподалік від міста і змогли там закріпитися тільки тому, що ховаються за залишками забудови.

"Якщо ж вони виходять у наступ на Вугледар, то одразу потрапляють під вогонь артилерії, мінометів, стрілецької зброї, протитанкових ракетних комплексів", – сказав Демченко.



Бійці ЗСУ з Вугледара бачать окупантів, як на долоні / Скріншот карти бойових дій Deep State

Нелогічні дії росіян

У багатьох місцях під Вугледаром вже стоїть знищена техніка російських військ. Попри це, окупанти намагаються висуватися на ті ж самі позиції. Як тільки вони це роблять, ЗСУ знищують чергову порцію техніки ворога.

Це вже пристрілені ділянки місцевості. Якою логікою керуються росіяни, незрозуміло,

– зазначив Демченко.

Журналіст додав, що дії загарбників під Вугледаром виглядають дуже дивно. Якщо під Бахмутом ворог зазнає великих втрат, аби просунутися хоча б на десяток метрів, то біля Вугледара росіяни взагалі ніяк не здатні посунути лінію фронту. Ворог лише марнує свою живу силу.

Розгром росіян під Вугледаром: головне