Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, нещодавно полонений росіянин розповів про провальний штурм Вугледара.

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Поразка під Вугледаром викрила серйозні проблеми окупантів

У розслідуванні NYT розповіли, що російські окупанти продовжували робити серйозні помилки та висувати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього наступу поблизу Вугледара. Тоді ж загарбники втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів, що змусило їх вдаватися до фронтальних атак піхоти.

Аналітики ISW заявили, що російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який зазнав значних втрат.

ISW раніше повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах.

Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відтворення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції,

– додали аналітики.

Провальний штурм біля Вугледару: що відомо