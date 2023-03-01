Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. На його думку, росіянам за будь-яку ціну потрібно показати якийсь результат. Адже з Кремля є наказ – вийти хоча б на адміністративні кордони Донецької області.

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Вугледар – панівна висота

Він наголосив, що Вугледар для окупантів є надважливим населеним пунктом, тому що це місто – панівна висота.

Якщо вони візьмуть Вугледар, нам доведеться суттєво відступати, бо опинимося на невигідних позиціях – стоятимемо під великою горою, росіяни будуть бачити нас і наші логістичні шляхи підвозу боєприпасів, особового складу тощо. А ми бережемо життя наших військових,

– зазначив пресофіцер.

За його словами на південній частині Донбасу Вугледар – це один з найважливіших населених пунктів.

Також росіяни розуміють, що для нас Вугледар є стратегічною точкою для подальшого контрнаступу. Звідти, з панівної висоти, можна наступати на Бердянськ, Маріуполь, відбивати Запорізьку і потім Херсонську область,

– зауважив він.

Назаренко підкреслив, що попри те, що росіяни намагаються взяти Вугледар, військове командування України забезпечило місто достатніми силами та засобами, щоб обороняти його і не дати ворогу здійснити свої плани.

"А саме місто окупанти вже повністю знищили", – додав він.

Бачимо ворога за 2 – 3 кілометри

За його словами, наразі окупанти "зализують рани" і збирають якийсь кулак. Але очевидно, що вони продовжать атакувати.

Він звернув увагу, що росіяни лізуть на місто повз степові масиви. До того ж їм створює проблеми для пересування річка Кашлагач.

"Окупанти могли б змінити тактику і оточити місто, обійти його з флангів. І вони навіть намагалися це робити. Але в них не вийшло. Тому у них єдиний варіант лізти в лоба на Вугледар колонами, підриватися на мінах, знищуватись під вогнем наших артилеристів та танкістів", – розповів пресофіцер.

Ситуація під Вугледаром: дивіться відео

Він пояснив, що українські захисники бачать ворога, коли він починає атаку, за 2 – 3 кілометри, тому що з гори його чудово видно. І знищити окупантів є невеликою проблемою, хоча, звичайно, треба попрацювати.

Не думаю, що вони змінять тактику. Або вони тут заспокояться і перенесуть своє прагнення наступати на інші напрямки – на Бахмут або на Торецьк (кажуть, що там є проблеми з пересуванням по дорозі). Або ж під Вугледар їм треба нагнати колосальну кількість військ, але в них їх немає,

– наголосив співрозмовник.

"Може з людьми в них немає проблем, але техніки, снарядів, артилерії, танків в них катастрофічно не вистачає", – зазначив Євген Назаренко.

Що відбувається поблизу Вугледару