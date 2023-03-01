Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко. По его мнению, россиянам любой ценой нужно показать какой-то результат. Ведь из Кремля есть приказ – хотя бы выйти на административные границы Донецкой области.

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Угледар – господствующая высота

Он отметил, что Угледар для оккупантов является сверхважным населенным пунктом, потому что этот город – господствующая высота.

Если они возьмут Угледар, нам придется существенно отступать, потому что окажемся на невыгодных позициях – будем стоять под большой горой, россияне будут видеть нас и наши логистические пути подвоза боеприпасов, личного состава и т.д. А мы бережем жизнь наших военных,

– отметил пресс-офицер.

По его словам, на южной части Донбасса Угледар – это один из важнейших населенных пунктов.

Также россияне понимают, что для нас Угледар является стратегической точкой для дальнейшего контрнаступления. Оттуда с господствующей высоты можно наступать на Бердянск, Мариуполь, отбивать Запорожскую и затем Херсонскую область,

– заметил он.

Назаренко подчеркнул, что, несмотря на то, что россияне пытаются взять Угледар, военное командование Украины обеспечило город достаточными силами и средствами, чтобы защищать его и не дать врагу осуществить свои планы.

"А сам город оккупанты уже полностью уничтожили", – добавил он.

Видим врага за 2 – 3 километра

По его словам, оккупанты "зализывают раны" и собирают какой-то кулак. Но очевидно, что они продолжат атаковать.

Он обратил внимание, что россияне лезут на город через степные массивы. К тому же им создает проблемы для передвижения река Кашлагач.

"Оккупанты могли бы изменить тактику и окружить город, обойти его с флангов. И они даже пытались это делать. Но у них не получилось. Поэтому у них единственный вариант лезть в лоб на Угледар колоннами, взрываться на минах, уничтожаться под огнем наших артиллеристов и танкистов", – рассказал пресс-офицер.

Ситуация под Угледаром: смотрите видео

Он объяснил, что украинские защитники видят врага, когда он начинает атаку, за 2 – 3 километра, потому что с горы его прекрасно видно. И уничтожить оккупантов является небольшой проблемой, хотя, конечно, нужно поработать.

Не думаю, что они поменяют тактику. Или они здесь успокоятся и перенесут свое стремление наступать на другие направления – на Бахмут или Торецк (говорят, что там есть проблемы с передвижением по дороге). Или же им под Угледар надо нагнать колоссальное количество войск, но у них их нет,

– подчеркнул собеседник.

"Может, с людьми у них нет проблем, но техники, снарядов, артиллерии, танков у них катастрофически не хватает", – отметил Евгений Назаренко.

Что происходит поблизости Угледара