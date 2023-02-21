Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Он предположил, что на Западе больше знают о состоянии российского войска, поэтому несколько изменили риторику в отношении России.
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По словам Пионтковского, неделю назад изменилась тональность в отношении западного руководства и военных разведок к Владимиру Путину. Он вспомнил, как 16 февраля во время заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин говорил о российской армии как о "этакой себе шайке".
Тогда Ллойд подчеркнул, что хотя России удалось собрать 300 тысяч мобилизованных, но они плохо оснащены, плохо вооружены и совсем не подготовлены.
Оппозиционер убежден, что разрешение Службы безопасности на поездку Джозефа Байдена в Украину свидетельствует, что в западной разведке есть несколько больше информации о враге.
Почему западная риторика изменилась
Пионтковский вспомнил, как еще 10 дней назад американская разведка предупреждала, что Россия будет масштабно наступать не нашествием, как всегда, а будет использовать большое количество танков и самолетов.
В то же время оппозиционер считает, что смена западной риторики спровоцирована российской танковой катастрофой под Угледаром.
Пионтковский об изменении в риторике мероприятия: смотреть видео
Российская авиация недалеко от границ
Сейчас известно, что Путин сконцентрировал всю существующую российскую авиацию недалеко от границ с Украиной.
Он готовит психическую военно-воздушную атаку несколькими волнами,
– заметил говорящий.
Первая волна – это самоубийцы, японские камикадзе. Они должны будут выявить все позиции украинского ПВО и погибнуть. Следующая волна должна попытаться разрушить украинскую ПВО. А дальше, как в Сирии, россияне хотят безнаказанно бомбить фугасными бомбами города, сообщил Пионтковский.
Это рассказали нам зарубежные разведки и сказали, что, конечно, этот идиотский план провалится и закончится также воздушной катастрофой, которой была танковая атака под Угледаром.
– добавил Пионтковский.
Россияне стягивают авиацию неподалеку от украинской границы
- Издание Financial Times, ссылаясь на западную разведку, сообщило, что Россия накапливает самолеты недалеко от границы с Украиной.
- Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что Москва уже сосредоточила ориентировочно 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас не наблюдается существенное увеличение количества авиационной техники врага, которая принципиально повлияла на течение войны. Он также подчеркнул, что даже если россияне начнут поднимать больше самолетов в небо, то ВСУ все уничтожат.