Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Он предположил, что на Западе больше знают о состоянии российского войска, поэтому несколько изменили риторику в отношении России.

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По словам Пионтковского, неделю назад изменилась тональность в отношении западного руководства и военных разведок к Владимиру Путину. Он вспомнил, как 16 февраля во время заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин говорил о российской армии как о "этакой себе шайке".

Тогда Ллойд подчеркнул, что хотя России удалось собрать 300 тысяч мобилизованных, но они плохо оснащены, плохо вооружены и совсем не подготовлены.

Оппозиционер убежден, что разрешение Службы безопасности на поездку Джозефа Байдена в Украину свидетельствует, что в западной разведке есть несколько больше информации о враге.

Почему западная риторика изменилась

Пионтковский вспомнил, как еще 10 дней назад американская разведка предупреждала, что Россия будет масштабно наступать не нашествием, как всегда, а будет использовать большое количество танков и самолетов.

В то же время оппозиционер считает, что смена западной риторики спровоцирована российской танковой катастрофой под Угледаром.

Пионтковский об изменении в риторике мероприятия: смотреть видео

Российская авиация недалеко от границ

Сейчас известно, что Путин сконцентрировал всю существующую российскую авиацию недалеко от границ с Украиной.

Он готовит психическую военно-воздушную атаку несколькими волнами,

– заметил говорящий.

Первая волна – это самоубийцы, японские камикадзе. Они должны будут выявить все позиции украинского ПВО и погибнуть. Следующая волна должна попытаться разрушить украинскую ПВО. А дальше, как в Сирии, россияне хотят безнаказанно бомбить фугасными бомбами города, сообщил Пионтковский.

Это рассказали нам зарубежные разведки и сказали, что, конечно, этот идиотский план провалится и закончится также воздушной катастрофой, которой была танковая атака под Угледаром.

– добавил Пионтковский.

Россияне стягивают авиацию неподалеку от украинской границы