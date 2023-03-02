Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, недавно пленный россиянин рассказал о провальном штурме Угледара.
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Поражение под Угледаром разоблачило серьезные проблемы оккупантов
В расследовании NYT рассказали, что российские оккупанты продолжали совершать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны в украинские засады во время недавнего наступления вблизи Угледара. Тогда же захватчики потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров, что заставило их прибегать к фронтальным атакам пехоты.
Аналитики ISW заявили, что российские подразделения, развернутые в районе Угледара, прежде всего 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, понесшим значительные потери.
ISW ранее сообщал о российских потерях вблизи Угледара и оценивал, что они символизируют неспособность российской армии учиться на своих неудачах.
Расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что продолжение воспроизводства и усиления российских военных неудач будет препятствовать способности российских войск проводить эффективные наступательные операции,
– добавили аналитики.
Провальный штурм возле Угледара: что известно
- Ранее в ISW сообщили, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования государства-агрессора.
- ВСУ устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов. Речь идет о базирующейся во Владивостоке 155-й бригаде морской пехоты.
- Захватчики буквально выжигают украинскую землю. На спутниковых снимках возле Угледара можно увидеть последствия недавних обстрелов оккупантами сел Никольское и Петровка Донецкой области.
- К тому же видео кладбища российских танков под Угледаром опубликовали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Судя по кадрам, захватчики пытались прорвать позиции наших воинов и наступать под Угледаром.