По его словам, руководят штурмом Угледара оккупанты с позывными "Резц" (возможно, начальник штаба 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России) и "Крюк".
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Силы обороны захватили Сергея Васичкова из города Находка Приморского края России. Он, призванный в армию страны-агрессора по мобилизации в сентябре прошлого года, служил водителем 155-й ОБрМП (в/ч 30926).
Был взят в плен в районе Угледара в крайне подавленном состоянии,
– сообщили в "Информационном сопротивлении".
Пленный оккупант / Фото "Информационное сопротивление"
Потери под Угледаром колоссальные
Оккупант рассказал, что за последние два дня они "потеряли почти все БМП и много личного состава".
Говорит, что им поставили задачу штурмовать район дач и сам город Угледар. Интересно, что всего четыре дня перед штурмом оккупанты учились, отрабатывая десантирование пехоты и уход техники: БМП вывозили личный состав в лесопосадки и быстро возвращалась к тылу.
Захватчик также говорит, что слышал якобы помогать им 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота страны-агрессорки. Однако выяснилось, что бригада понесла потери во время штурма Пречистовки и сейчас небоеспособна.
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Россияне провалили штурм возле Угледара: главное
- В ISW отметили, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования государства-агрессоры.
- ВСУ устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов. Речь идет о базирующейся во Владивостоке 155-й бригаде морской пехоты.
- В сети опубликовали видео, на которых русские войска используют очень неэффективную тактику. Вероятно, 155 бригада морской пехоты состоит не просто из плохо обученного мобилизованного персонала, а из плохого командования.
- Кадры неудачного русского штурма буквально стали последней "точкой невралгии" в российском информационном пространстве.