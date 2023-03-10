Останні знімки за кілька тижнів демонструють наскільки зруйнована інфраструктура міста. Бомбардування й вуличні бої лишили свої сліди на житлових будинках і підприємствах.

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Як виглядають околиці Бахмута

На знімках від 6 березня, які зробила компанія Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутівка зруйнували. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.



Зруйновані мости через річку Бахмутівка / Фото Maxar Technologies

Найбільш серйозні пошкодження видно на східній та південній частині міста. За останні декілька тижнів у цих районах зруйнували велику кількість інфраструктури.



Південні околиці міста / Фото Maxar Technologies



Місто Бахмут із супутника / Фото Maxar Technologies

У соцмережах Генштаб ЗСУ також опублікував супутникові знімки з різницею у 6 місяців. З них видно, що постійні обстріли нищать не лише інфраструктуру, а й природу Бахмута. Всі поля усіяні вирвами від розірваних снарядів.

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