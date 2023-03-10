Михайло Подоляк наголосив, що Москва втрачає в 5–7 разів більше військових, ніж Київ. За його словами, нараховують близько 40 тисяч убитих і поранених за сім місяців у Бахмуті.

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Подоляк про втрати окупантів у Бахмуті

Він вказав на стратегічні розбіжності між лідером ПВК Вагнер Пригожиним і путінським генералом Герасимовим.

Росія розгорнула туди (йдеться про Бахмут – 24 Канал) від 25 до 35 тисяч солдатів, як я вже сказав, найціннішу частину армії. В інших напрямках працевлаштовані люди з низькою мотивацією та поганою підготовкою. Ця битва деморалізує їх і може збити з пантелику, залишаючи непідготовленими,

– заявив Подоляк.

Подоляк зазначив, що в Росії вже немає такої армії, яка була у лютому 2022 року. Хіба що на Бахмутському напрямку, пояснює він.

"Росія бореться за кількість, а не за якість", – додав Подоляк.

Зверніть увагу! Українські військові ліквідували вже понад 156 990 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни скоротили чисельність армії Росії на 870 загарбників.

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