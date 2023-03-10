Росіяни примусово виводять жителів Бахмута. Про це у твітері розповів військовий 93 ОМБР, який зараз бере участь в боях за місто.
Дивіться також Росія може піти далі, – Зеленський пояснив, яка доцільність втримання Бахмута
Росіяни виводять бахмутчан у невідомому напрямку
Військовий розповів, що останні 3 дні росіяни збирають цивільних з лівого берега Бахмутки та виводять їх з міста. Подальша доля цих людей невідома.
За словами захисника, з речей у них в кращому випадку рюкзаки. Цивільні йдуть колонами від 3 до 10 людей, позаду них йде російський окупант з автоматом.
Це взагалі нонсенс, бо місцевий Василь міг на велосипеді їхати від р*сні до нас і назад. Людей з підвалів і їх домівок ми не виганяли, але життя це їм не рятувало. Тепер тих, хто не виїхав, бо "дуже любив своє місто" примусово пересилає р*сня. Така ось іронія життя,
– сказав військовий.
Окупанти виводять людей з Бахмута: відео
Росіяни перебувають на лівому березі Бахмуту
- Українським військовим довелось відступити за річку на правий берег. За оцінками ISW, наразі окуповано приблизно 50% міста.
- Завдяки тактичному відступу українським силам вдалося витиснути ворога з флангів та вирівняти лінію фронту. Це дозволяє ефективніше вести оборонні дії.
- Українські воїни зуміли відбити північний та південний фланги, якими росіяни намагалися оточити Бахмут. Східна частина міста, у якій зараз перебувають окупанти, повністю зруйнована.