Россияне принудительно выводят жителей Бахмута. Об этом в твиттере рассказал военный 93 ОМБР, который сейчас участвует в боях за город.

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Россияне выводят бахмутчан в неизвестном направлении

Военный рассказал, что последние 3 дня россияне собирают гражданских с левого берега Бахмутки и выводят их из города. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.

По словам защитника, из вещей у них в лучшем случае рюкзаки. Гражданские идут колоннами от 3 до 10 человек, за ними идет российский оккупант с автоматом.

Это вообще нонсенс, потому что местный Василий мог на велосипеде ехать от р*сни к нам и обратно. Людей из подвалов и их домов мы не выгоняли, но жизнь это им не спасало. Теперь тех, кто не уехал, потому что "очень любил свой город" принудительно переселяет р*сня. Такая вот ирония жизни,

– сказал военный.

Оккупанты выводят людей из Бахмута: видео

Россияне находятся на левом берегу Бахмута