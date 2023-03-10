Россияне принудительно выводят жителей Бахмута. Об этом в твиттере рассказал военный 93 ОМБР, который сейчас участвует в боях за город.
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Россияне выводят бахмутчан в неизвестном направлении
Военный рассказал, что последние 3 дня россияне собирают гражданских с левого берега Бахмутки и выводят их из города. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.
По словам защитника, из вещей у них в лучшем случае рюкзаки. Гражданские идут колоннами от 3 до 10 человек, за ними идет российский оккупант с автоматом.
Это вообще нонсенс, потому что местный Василий мог на велосипеде ехать от р*сни к нам и обратно. Людей из подвалов и их домов мы не выгоняли, но жизнь это им не спасало. Теперь тех, кто не уехал, потому что "очень любил свой город" принудительно переселяет р*сня. Такая вот ирония жизни,
– сказал военный.
Оккупанты выводят людей из Бахмута: видео
Россияне находятся на левом берегу Бахмута
- Украинским военным пришлось отступить за реку на правый берег. По оценкам ISW, в настоящее время оккупировано около 50% города.
- Благодаря тактическому отступлению украинским силам удалось вытеснить врага с флангов и выровнять линию фронта. Это позволяет более эффективно вести оборонительные действия.
- Украинские воины сумели отразить северный и южный фланги, которыми россияне пытались оцепить Бахмут. Восточная часть города, в которой сейчас находятся оккупанты, полностью разрушена.