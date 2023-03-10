На відео, яке опублікував український журналіст Юрій Бутусов, видно, що від пам'ятника залишилися одні уламки. Водночас російські пропагандистські ЗМІ цинічно звинувачують у підриві символу воїнів ЗСУ.

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Росіяни підірвали літак-пам'ятник МіГ-17 у Бахмуті

Пам'ятник МіГ-17 був розташований у південно-західній частині Бахмута. Українські воїни часто робили знімки на фоні цього пам'ятника, можливо саме тому окупанти вирішили його знищити.

На відео з місця подій бачимо, що пам'ятник вщент зруйнований. Довкола розкидані уламки символу, що став візитівкою Бахмута.

Російські пропагандистські ЗМІ, звісно ж, почали одноголосно переконувати, що пам'ятник "підірвали українські військові". Проте виходить у них не надто переконливо, а одні твердження суперечать іншим.

Зазначимо, що за Бахмут точаться пекельні бої. Його називають найгарячішою точкою війни – щодня окупанти застосовують там свою артилерію та авіацію, а піхота штурмує та намагається захопити місто.

Літачка більше нема. Взагалі, радянський літачок, то такий собі символ Бахмута, якщо чесно. В тій зоні запеклі бої,

– зазначив український військовослужбовець під позивним "Бахмутський демон".

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