На відео, яке опублікував український журналіст Юрій Бутусов, видно, що від пам'ятника залишилися одні уламки. Водночас російські пропагандистські ЗМІ цинічно звинувачують у підриві символу воїнів ЗСУ.
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Росіяни підірвали літак-пам'ятник МіГ-17 у Бахмуті
Пам'ятник МіГ-17 був розташований у південно-західній частині Бахмута. Українські воїни часто робили знімки на фоні цього пам'ятника, можливо саме тому окупанти вирішили його знищити.
На відео з місця подій бачимо, що пам'ятник вщент зруйнований. Довкола розкидані уламки символу, що став візитівкою Бахмута.
Російські пропагандистські ЗМІ, звісно ж, почали одноголосно переконувати, що пам'ятник "підірвали українські військові". Проте виходить у них не надто переконливо, а одні твердження суперечать іншим.
Зазначимо, що за Бахмут точаться пекельні бої. Його називають найгарячішою точкою війни – щодня окупанти застосовують там свою артилерію та авіацію, а піхота штурмує та намагається захопити місто.
Літачка більше нема. Взагалі, радянський літачок, то такий собі символ Бахмута, якщо чесно. В тій зоні запеклі бої,
– зазначив український військовослужбовець під позивним "Бахмутський демон".
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Подоляк розповів, як завдання стоять перед ЗСУ у Бахмуті
- За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, росіяни зосередилися на прямих бойових діях на Бахмутському напрямку. До того окупанти місяцями намагалися захопити Бахмут, однак у них нічого не вийшло.
- Тепер, щоб не дати загарбникам прорватися, перед українськими захисниками стоїть два завдання. Мовиться про те, щоб максимально зменшити боєздатний особовий склад росіян і закріпитися в кількох ключових виснажливих боях та, таким чином, зірвати ворожий наступ.
- Подоляк додає, що це дозволить сконцентрувати українські ресурси в іншому місці для весняного контрнаступу. Він, на думку радника, розпочнеться приблизно через 2 місяці.