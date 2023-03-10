На видео, которое опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, по всей видимости, от памятника остались одни обломки. В то же время, российские пропагандистские СМИ цинично обвиняют в подрыве символа воинов ВСУ.
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Россияне взорвали самолет-памятник Миг-17 в Бахмуте
Памятник МиГ-17 расположен в юго-западной части Бахмута. Украинские воины часто делали снимки на фоне этого памятника, возможно, именно поэтому оккупанты решили его уничтожить.
На видео с места событий видим, что памятник полностью разрушен. Вокруг разбросаны обломки символа, ставшего визитной карточкой Бахмута.
Российские пропагандистские СМИ, конечно, начали единогласно убеждать, что памятник "взорвали украинские военные". Однако выходит у них не слишком убедительно, а одни утверждения противоречат другим.
Отметим, что за Бахмут идут адские бои. Его называют самой горячей точкой войны – ежедневно оккупанты применяют там свою артиллерию и авиацию, а пехота штурмует и пытается захватить город.
Самолетика больше нет. Вообще, советский самолетик, это такой себе символ Бахмута, если честно. В той зоне ожесточенные бои,
– отметил украинский военнослужащий под позывным "Бахмутский демон".
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Подоляк рассказал, как задачи стоят перед ВСУ в Бахмуте
- По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне сосредоточились на прямых боевых действиях на Бахмутском направлении. До этого оккупанты месяцами пытались захватить Бахмут, однако у них ничего не получилось.
- Теперь, чтобы не дать захватчикам прорваться, перед украинскими защитниками стоит две задачи. Речь идет о том, чтобы максимально снизить боеспособный личный состав россиян и закрепиться в нескольких ключевых изнурительных боях и, таким образом, сорвать враждебное наступление.
- Подоляк добавляет, что это позволит сконцентрировать украинские ресурсы в другом месте для весеннего контрнаступления. Он, по мнению советника, начнется примерно через 2 месяца.